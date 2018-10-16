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В Магнитогорске газеты скоро исчезнут из продажи…
16 октября 2018, 10:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Общеизвестно, что пресса играет важнейшую роль в современном обществе. И основная обязанность журналистов как раз и сводится к распространению информации и идей по всем вопросам, представляющим общественный интерес. Без каких либо ограничений. А право общества на честную и доступную информацию в СМИ должно быть защищено как право каждого потенциального получателя информации. Тем не менее, сегодня в регионе предпринимаются меры, способные серьезно ограничить доступность прессы до населения.
Как стало известно, администрация Магнитогорска в одностороннем порядке уже расторгла договоры на размещение 20 киосков «Роспечати» Челябинской области. До девятого ноября они должны быть убраны с городских улиц. Под новый год, 31 декабря, заканчиваются договоры на аренду земельных участков еще у 24 киосков, которые необходимо срочно переоформлять, что в создавшейся ситуации вряд ли произойдет.
Чиновники требуют заменить старые объекты новыми павильонами, из-за новых требований к внешнему архитектурному облику города, которому должны соответствовать все нестационарные торговые объекты. Они вступили в силу два с половиной года назад. Чуть раньше мэрия начала борьбу с рядовыми киоскерами, теперь дошла очередь до сети «Роспечать».
Представители «Роспечати» ранее сообщили администрации города, что не могут заменить киоски из-за того, что на это необходимы большие средства. Очевидно, что подобная замена киосков торгующих газетами, может быть осуществлена только за счет жителей города, регулярно покупающих печатную продукцию. А это, скорее всего, сделает большинство СМИ окончательно недоступными для населения. Для того самого населения, для которого - пресса это еще и средство защиты прав конкретного человека. Человека попавшего в беду. Человека, которому часто больше некуда обратится. Кроме как в редакцию газеты.
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