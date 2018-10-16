В каких городах России лучше всего строить карьеру

Большинство россиян, принявших в опросе портала Superjob, уверены, что проще всего построить успешную карьеру в Москве и Санкт-Петербурге. Третье место в опросе заняла Тюмень. Лучшим городом для карьеры ее назвали 66% опрошенных жителей города. Опрос проходил в 37 городах с населением более 500 тысяч человек.

74% москвичей назвали столицу лучшим городом для построения успешной карьеры. Жителей Петербурга назвали свой город успешным для построения карьеры 72% респондентов.

В Екатеринбурге, Казани и Краснодаре более половины участников опроса уверены, что карьеру в их городе сделать возможно. Также жители таких крупных городов, как Ростов-на-Дону, Казань, Уфа, Нижний Новгород, Новосибирск, Красноярск, Самара и Иркутск считают, что могут построить карьеру.

Такой уверенность гораздо меньше у жителей Омска и Тольятти.