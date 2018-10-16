СМИ: В Иркутске сотрудники Росгвардии в магазине избили беременную женщину

Об избиении беременной женщины сотрудником Росгвардии в одном из строительных магазинов Иркутска написали местные СМИ. В Росгвардии опровергли эту информацию, отметив, что сообщения некоторых СМИ не соответствуют действительности, а женщина в одном из торговых центров города была задержана сотрудниками Росгвардии в связи с подозрением в совершении кражи.

"После задержания гражданка передана сотрудникам полиции. Сотрудники вневедомственной охраны действовали в соответствии с законодательством", – цитирует Управление Росгвардии ТАСС.

Об избиении беременной женщины сотрудником Росгвардии сообщили иркутские правозащитники.

Жительница Иркутска Ирина вместе с мужем в магазине подбирали лампочку для своего светильника. Пришли со светильником и попробовали в крутить в него взятую в магазине лампочку. Но лампочку, по словам беременной иркутянки, выкрутить и вернуть на полку забыли. На кассе их остановили охранники, - сообщает издание "Сибирь.Реалии".

Охранники магазина предложили паре дать им денег, пообещав не вызывать полицию. Супруги отказались. Тогда охранники вызвали Росгвардию. Росгвардейцы почему-то начали избивать женщину. Она оказалась на полу. Ее пнули ногой. На Youtube-канале Байкальского правозащитного центра появилось видео с избиением беременной жительницы Иркутска.

На кадрах видно, как человек в форме, похожей на используемую в Росгвардии, заносит ногу над лежащей на полу и кричащей женщиной, а затем брызгает ей и стоящему рядом мужчине в лицо из баллончика, после чего надевает на обоих предмет, похожий на наручники. На саму Ирину заведено уголовное дело "за применение насилия в отношении представителя власти".