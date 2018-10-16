Умер Пол Аллен, человек, без которого не было бы персональных компьютеров

В США умер программист, один из основателей компании Microsoft Пол Аллен. О смерти Пола Аллена сообщила пресс-служба основанной им после ухода из Microsoft компании Vulcan Inc, - пишет kp.ru. Американскому миллиардеру было 65 лет.

Пол Аллен скончался от рака 15 октября в Сиэтле (штат Вашингтон). "С глубокой грустью мы сообщаем о смерти нашего создателя Пола Аллена", — говорится в сообщении компании.

Американский миллиардер боролся с тяжелой болезнью несколько лет. Диагноз "неходжкинская лимфома" врачи поставили ему в 2009 году. Через некоторое время болезни отступила, а недавно случился рецидив.

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс выразил соболезнования в связи со смертью Пола Аллена. Они дружили со школы. "Мое сердце разбито из-за смерти одного из моих самых старых и дорогих друзей", — сказал он. Школьные друзья Пол Аллен и Билл Гейтс создали проект, который потом превратился в корпорацию Microsoft, в 1975 году. В 1983 году Аллен покинул компанию, но сохранил за собой долю в активах. Гейтс отметил, что без Пола не было бы персональных компьютеров. Гендиректор Microsoft Сатья Наделла назвал его человеком, который изменил мир.