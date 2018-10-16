Можно ли прожить на прожиточный минимум?

Данная тема в последние дни полыхнула с новой силой благодаря одной распрекрасной чиновнице, заявившей, что этих денег вполне достаточно для жизни, но конкретной ей так жить не по статусу. После чего тетя с длинным языком и коротким умом быстро лишилась своего портфеля. А я неожиданно задумался, настолько ли она неправа по сути. О форме говорить нечего, тут все ясно.

Так получилось, что моя работа позволяет мне на нее не ходить. А тут еще жена попала под сокращение. Ну и уехали мы с ней в деревню и с апреля она оттуда вообще ни ногой – благо лето выдалось шикарное. А я раз в месяц выбирался в цивилизацию – встретиться с друзьями, отдать долги банкам-кровопийцам, да кое-какие дела порешать. Учитывая, что лето для людей пишущих в принципе время голодное и никто ничего не заказывает, потому что отдыхает, я по идее, должен был начать стремительно нищать и паниковать. Но этого не случилось.

Как так? Я чуточку проанализировал затраты и пришел к неожиданным выводам. Мы в деревне стали страшным сном маркетолога, потому что почти перестали тратить деньги. Раз в три дня я выезжал в соседнее село на трассе, где есть приличный магазин за продуктами. Средний «чек» при таких шопингах – от одной тысячи до двух. При этом не могу сказать, что прям уж сильно экономил. Нет, тут было и мясо, и рыба не шикарного, но приличного качества, сыр-масло и даже немножко пива под футбол. Картошка, правда, своя, но много ли мы ее едим? Мешка хватает месяца на три-четыре. Яйца поставляют соседские куры, а помидорки к яичнице в теплице растут отлично. И шашлычками себя баловали, и с соседями вечеринки устраивали. То есть, нищенской такое житье не назовешь. Ну и раз в месяц закуп в городе в гипермаркете на колбаску, зефиры всякие, конфеты, свежее мясо и т.п. – там меньше тыщ семи на кассе не оставишь.

Получается, на двоих у нас в месяц уходило не больше 25 тысяч. Те самые пресловутые две пенсии минимального размера. А самые большие затраты сверх этого уходили на оплату ЖКХ в городской квартире, где нас не было, и на еду для трех кошек и собаки. Понятно, что одежда в эти траты не входит, но мне как-то ни разу не понадобилось за лето ничего нового – крепкие «берцы» и добротный «камуфляж» в деревне гораздо актуальней.

Какие из этого можно сделать выводы? А такие, что большая часть денег прежде уходила на вещи, в принципе, не нужные. Ну, то есть, не то чтобы совсем лишние, но и не остро необходимые. И если перестать тратиться на это, то неожиданно выяснится, что все не так уж и страшно.

Хорошего в этой жизни на грани, конечно, немного, но и ужаса никакого. Не знаю, как на прожиточный минимум, а на деньги, сравнимые с пенсией, вполне возможно вести достойный и спокойный образ жизни с небольшими даже излишествами.

Правда, о поездках на море можно забыть, и родню в другом городе навестить уже будет непросто. Театры и концерты если и останутся вам, то недорогие. Обновки тоже придется планировать и откладывать даже на пальто несколько месяцев. Если вы болеете и вам нужны дорогие лекарства – это уже поставит вас на грань. Ну и такая неприятная вещь, как неуверенность в завтрашнем дне, может сильно испортить настроение. Потому что случись какой форс-мажор в виде сломавшейся машины, неожиданной болезни или непредвиденного скачка цен в результате заботы о нас мадам Набиуллиной – и все, вы в пролете. А главное – это не дает никаких шансов как-то двигаться вперед и улучшать качество существования. Это позволяет только сохранять существующее положение. Не более того.

В общем, как выяснилось, на пенсию вполне можно жить, и жизнь эта будет совсем не впроголодь. Но спокойной такую жизнь не назовешь.

А еще я наконец понял, как мои мама и теща, живя одни на пресловутую пенсию, умудряются скапливать деньги и пытаться даже помогать своим детям.

P.S. А чиновница та все равно не очень умная женщина.