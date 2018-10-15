Глава Южного Урала призвал управленцев региона не медлить, а отправлять заявки на всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России" - регистрация заканчивается уже 24 октября. Это позволит не только заявить о себе, но и даст возможность получить миллион рублей на собственное образование, а также высокую должность.

Состязание проходит сначала в заочном, а затем и в очном режиме. Победители, а их в прошлом году выбрали 103 из порядка двухсот тысяч претендентов, получили миллион рублей на свое образование и высокие должности, в том числе губернаторские и министерские чины. По мнению главы Южного Урала Бориса Дубровского, такое состязание является хорошим подспорьем для развития карьеры.

- Считаю, что Южный Урал должен принять в конкурсе «Лидеры России» активное участие, так как это дает возможность заявить о себе на самом высоком управленческом уровне, - сказал губернатор. - Это не только личностный фактор, личный успех – это дополнительное и позитивное внимание к региону. Подавайте заявки максимально оперативно.

Принять участие в конкурсе просто - просто подайте заявку на официальном сайте состязания лидерыроссии.рф. Добавим, что на сегодняшний день уже подано порядка 50 тысяч заявок со всей России. Лидером по количеству заявок стал Центральный федеральный округ - 35.5 процентов заявок. Со всего Урала сейчас отправили 9,64 процентов заявок, каждый пятый участник из них - от Южного Урала.