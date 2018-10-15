Ученые нашли способ выращивания искусственной сетчатки глаза

Ученые из Университета Джонса Хопкинса нашли способ выращивания искусственной сетчатки глаза.

"Основной проблемой при создании любых типов тканей в лабораторных условиях является выяснение триггерных факторов и условий, приводящих к дифференцировке клеток-предшественников. Ведь получить стволовые клетки не составляет особой проблемы",- рассказали ученые. Об этом сообщает Ридус.

По мнению ученых, их открытие поможет изобрести терапию дальтонизма и других нарушений зрительных функций.