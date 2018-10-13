"Лидеры России" - можно ли купить победу?

На днях, 10 октября, в России стартовал второй конкурс для лучших управленцев "Лидеры России". Организаторы рассказали, каким образом составлены задания, чтобы обеспечить максимальную прозрачность результатов и как найти настоящих победителей.

Состязание представляет собой уникальный социальный лифт для всех,кто трудится в сфере управления. Так, в прошлом году первый конкурс показал, что из почти двух тысяч претендентов лидерами стали всего 103, из них 70 сразу же получили назначения на высокопоставленные должности. И каждый - по миллиону рублей на собственное образование. Как же завоевать победу?

Очень просто. Нужно заполнить заявку на сайте "Лидеры России" до 24 октября, затем прислать видеорезюме и следовать заданиям. Будут заочные и очные этапы, затем полуфиналы и финал,за которыми постоянно будут сделить наблюдатели. О том, как выстроен конкурс и можно ли "купить" победу, читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".