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Уволенная саратовская министр получала зарплату 191 тысячу рублей в месяц
А пенсионерам предлагала жить на 3,5 тысяч рублей
12 октября 2018, 19:28 [ «Аргументы Недели» ]
В Саратовской области уволенная министр труда Наталья Соколова получала зарплату в размере 191 тысяча рублей. Такой доход у чиновницы был ежемесячно. Об уволенной 52-летней Соколовой известно, что у нее есть две дочери.
Бывший министр 1990 году Соколова окончила Балашовский пединститут. Она преподавала в педагогическом колледже Вольска, была помощником депутата Саратовской облдумы, руководила аппаратом Вольского муниципального собрания. В течение восьми лет экс-министр возглавляла "Центр занятости населения города Вольска".
Министром Соколова работала с 2012 года. С декларацией бывшего министра, предлагавшего пенсионерам проживать на 3,5 тысячи рублей в месяц, ознакомился "МК".
В декларации чиновницы указано, что в 2017 году ее доход составил 2,3 миллиона рублей. В собственности экс-министра приусадебный земельный участок и жилой дом площадью 338 кв.м. и 171,9 кв.м. соответственно. Транспортного средства у нее нет. В декларации чиновница указала только своё имущество, остальные члены ее семьи не упоминаются.
Прожиточный минимум в Саратовской области составляет 8707 рублей на душу населения. Для пенсионеров — 7176 рублей, для трудоспособного населения — 9354 рубля, а для детей — 9022 рубля.
Видеозапись конфликта Соколовой с депутатом облдумы Николаем Бондаренко попала в сеть. Они поспорили, что на 3,5 тысячи рублей можно довольно прилично прожить. На заседании, где произошел спорт, депутаты обсуждали повышение прожиточного минимума. Соколова хотела увеличить прожиточный минимум на 288 рублей, Бондаренко - на 500 рублей.
Бондаренко готов на себе проверить, как можно прожить на чуть более 100 рублей в день. А говорят, у чиновников очень маленькие зарплаты...
Напомним, депутат Госдумы Вера Ганзя пожаловалась, что ей не хватает зарплаты 380 тысяч рублей в месяц.
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