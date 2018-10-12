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Кадыров выразил соболезнования родным генерала Груднова, бравшего Грозный
12 октября 2018, 18:51 [ «Аргументы Недели» ]
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выразил соболезнования связи со скоропостижной смертью командующего Восточным округом Росгвардии генерала Игоря Груднова, который руководил группировкой "Север" при штурме Грозного в 1999-2000 годах. Груднов скончался в Хабаровске в четверг, 11 октября.
О скоропостижной смерти генерала сообщили на сайте Росгвардии. Чеченский лидер опубликовал в своем Telegram-канале пост: "Ушел из жизни командующий Восточным округом Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник, Герой России Игорь Груднов. Выражаю искренние соболезнования директору ФСВНГ РФ генералу армии Виктору Золотову, родным и близким покойного".
В октябре 1999 года тогда еще полковник Игорь Груднов получил назначение на Кавказ. Он был назначен командующим группировкой "Север". Под его руководством бойцы "Севера" взяли чеченскую столицу за двое суток. Потери при штурме Грозного были минимальные. Груднов лично принимал участие в боевых действиях, сам был неоднократно ранен.
В 2000 году полковника назначили заместителем военного коменданта Чечни и представили к званию Героя России за мужество и отвагу, умелое руководство операцией по освобождению Грозного от террористов.
С 2016 года Груднов служил на Дальнем востоке. Ему было 59 лет.
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