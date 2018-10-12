Самедов и Смолов поддержали Кокорина и Мамаева

Футболисты Александр Самедов и Федор Смолов поддержали Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестованных по делу об избиении водителя телеведущей и чиновника Минпромторга. Мамаев , Кокорин и его младший брат арестованы в Москве на два месяца.

Нападающий "Спартака", игравший за сборную России на чемпионате мира-2018, Александр Самедов призвал не торопиться с выводами в отношении коллег. Мамедов опубликовал фото Кокорина и Мамаева и написал пост: "Произошедшая ситуация с ребятами поражает до глубины души. Мы знаем их не один год. Я знаю их и как профессионалов, и как людей. Должна быть очень веская причина, чтобы парни так поступили. То, что случилось и то, что происходит сейчас, выходит за разумные пределы". И призвал: "Давайте не будем делать поспешных выводов. Правосудие и линчевание стоят по разные стороны!"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Самедов ⚽️ (@19samedov84)12 Окт 2018 в 4:30 PDT

Федор Смолов, который играл с Мамаевым в "Краснодаре", считает, что каждый человек ошибается. По мнению Федора, в случает его друзей нужно быть снисходительными.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fedor Smolov (@smolovfedor_10)11 Окт 2018 в 12:53 PDT

"Все мы люди и все мы ошибаемся.Каждый из нас совершал глупые поступки,о которых неоднократно жалел впоследствии. Проще всего сейчас осуждать этих ребят,тем самым только ухудшая ситуацию. Не лучше ли дать им возможность исправить эту ошибку, и загладить свою вину перед пострадавшими,и всем обществом в целом!!!Все нуждаются в прощении, и поддержке!!!", - полагает Смолов и призывает: "Давайте все будем чуточку снисходительнее и добрее!!!"

Мама братьев Кокориных заявила в эксклюзивном интервью телеканалу "Звезда":

"Все происходящее ужасно. Мы даже представить себе не могли, что наши дети могут так себя повести". По словам Светланы Кокориной, они с мужем с детства учили сыновей не терпеть унижения и оскорбления, сопротивляться обидчикам, но никогда не могли бы подумать, что это выльется в такое. "То, что я видела, меня просто убило", - призналась женщина.

Светлана Кокорина попросила прощения у пострадавших в драках: "Пожалуйста, простите моих детей". Она также попросила журналистов "не нагнетать обстановку, не делать преждевременных выводов, дать во всем разобраться суду".