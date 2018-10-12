Под Иркутском полицейские застрелили нападавшего на дворы людей медведя

Под Иркутском полицейским пришлось застрелить агрессивного медведя. Он очень сильно напугал жителей поселка Маркова.

Как сообщает ОТР, хищник бродил вокруг домов, пытался добраться до домашнего скота, загрыз нескольких собак.

Также, как пишет Телеинформ с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области, в нескольких метрах от жилых домов зверь был убит прицельными выстрелами спецназа. Молодая семья, чьи собаки стали жертвой его предыдущего нападения, поблагодарила полицейских за грамотные и профессиональные действия.