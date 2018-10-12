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Под Иркутском полицейские застрелили нападавшего на дворы людей медведя

12 октября 2018, 17:33 [ «Аргументы Недели» ]

Под Иркутском полицейские застрелили нападавшего на дворы людей медведя
pixabay.com

Под Иркутском полицейским пришлось застрелить агрессивного медведя. Он очень сильно напугал жителей поселка Маркова.

Как сообщает ОТР, хищник бродил вокруг домов, пытался добраться до домашнего скота, загрыз нескольких собак.

Также, как пишет Телеинформ с ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области, в нескольких метрах от жилых домов зверь был убит прицельными выстрелами спецназа. Молодая семья, чьи собаки стали жертвой его предыдущего нападения, поблагодарила полицейских за грамотные и профессиональные действия.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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Как космонавты переживают неудачные полеты?

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Самолет, летевший из Москвы, сел в Сургуте из-за самочувствия пассажира

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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший в Якутск из Москвы, совершил экстренную посадку в Сургуте из-за ухудшения состояния пассажира. Происшествие случилось утром в пятницу, 12 октября.

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Вот и прилетели!

Вот и прилетели!

Казалось бы, самый надёжный пилотируемый корабль Союз МС-10 потерпел катастрофу. Что произошло 11 октября 2018 г. с Союзом МС-10? Система аварийного спасения в начале полёта не работала, поскольку 1-я ступень отработала штатно. Всё плохое случилось, когда работала уже 2-я ступень и Союз летел над Алтаем.

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Шутка Путина на Форуме регионов: Россия строит белорусскую АЭС себе в ущерб

Шутка Путина на Форуме регионов: Россия строит белорусскую АЭС себе в ущерб

Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 12 октября, рамках своего выступления на Форуме регионов пошутил, что Россия строит атомную электростанцию на территории Белоруссии себе в ущерб.

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В Выборгском замке обнаружили четыре подземных пороховых погреба

В Выборгском замке обнаружили четыре подземных пороховых погреба

На Замковом острове в Выборге археологи обнаружили четыре подземных помещения. Это пороховые погреба, открытые на глубине от пяти до восьми метров на Южном Бастионе и Крепостном валу.

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Стало известно, разорвет ли "Зенит" контракт к Кокориным

Стало известно, разорвет ли "Зенит" контракт к Кокориным

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Всемирный банк предрек Украине сто лет догонять соседей

Всемирный банк предрек Украине сто лет догонять соседей

Региональный директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен заявила, что Украине понадобится сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны по экономике.

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Ученики одной из школ Петербурга жалуются на здоровье, двое госпитализированы

Ученики одной из школ Петербурга жалуются на здоровье, двое госпитализированы

Ученики младших классов одной из школ в Центральном районе Санкт-Петербурга пожаловались на плохое самочувствие. Согласно последним данным, два школьника были доставлены в медицинские учреждения.

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На Донбассе спецназ попал в скандал

На Донбассе спецназ попал в скандал

Инсайдеры опубликовали открытое письмо бойцов спецназа к министру.Письмо было анонимным, авторы не стали раскрывать свои персональные данные. В обращении написано, что рядовые устали от существующих у них нравах, и просят у министра навести порядок.

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В Кремле оценили призыв Порошенко применять любое оружие в Донбассе

В Кремле оценили призыв Порошенко применять любое оружие в Донбассе

В пятницу днем, 12 октября, пресс-секретарь российского лидера прокомментировал призыв президента Украины Петра Порошенко к военным в Донбассе применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.

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Стала известна причина приема наркотиков депутатом Добкиным

Стала известна причина приема наркотиков депутатом Добкиным

У депутата Верховной Рады Дмитрия Добкина обнаружен рак мозга. Сейчас он не в самой лучшей форме, тяжело соображает. Поэтому в кулуарах официального Киева Добкину готовят замену.

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Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима

Синоптики рассказали, какой будет грядущая зима

Синоптики в пятницу, 12 октября, рассказали, какой будет грядущая зима. Соответствующую информацию сегодня предоставил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

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Начались испытания модели межконтинентального экраноплана

Начались испытания модели межконтинентального экраноплана

В подмосковном Жуковском начались аэродинамические испытания модели перспективного межконтинентального тяжелого экраноплана. Их проводит Центральный аэрогидродинамический институт.

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Пирамиду М2М санируют до карусели…

Пирамиду М2М санируют до карусели…

…на которой повторно «прокатят» лишившихся в общей сложности более $1 млрд кредиторов Азиатско-Тихоокеанского банка, банка М2М и связанных с ними компаний и лиц. Компания ООО «ФТК» объявила, что готова платить по векселям, которые банк продавал вкладчикам до перехода под контроль ЦБ.

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Бурятский школьник рассказал о нападении в родной школе

19 января 2018 года в школе №5 в Улан-Удэ подросток набросился на детей и учительницу с топором, а затем поджег здание. Старшеклассник Давыд Мамонов помог спасателям ликвидировать пожар и эвакуировать школьников, а также защитил раненную девочку.

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В Саратовской области уволили министра, заявившую о возможности жить на 3,5 тыс.

В Саратовской области уволили министра, заявившую о возможности жить на 3,5 тыс.

В Саратовской области уволили министра труда, занятости и миграции Наталью Соколову, которая ранее заявила, что нормально жить на прожиточный минимум в размере 3,5 тыс. рублей вполне возможно.

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Путин на встрече с Лукашенко признался, что был восхищен красотой Могилева

Путин на встрече с Лукашенко признался, что был восхищен красотой Могилева

В Могилеве в пятницу состоялась двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. Контакт произошел перед участием политиков в Форуме регионов.

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Опубликовано найденное в трудах Ньютона пророчество о конце света в 2060 году

Опубликовано найденное в трудах Ньютона пророчество о конце света в 2060 году

В трудах британского физика и математика Исаака Ньютона найдено пророчество о конце света в 2060 году. Об этом рассказывается в заметке, которая некоторое время назад была опубликована отечественными СМИ.

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В Совфеде оценили слова саратовского министра о прожиточном минимуме

В Совфеде оценили слова саратовского министра о прожиточном минимуме

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В Екатеринбурге выпал первый снег, но горожане не готовы к "такому повороту"

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Бывший муж Меган Маркл женился, но не на принцессе

Бывший муж Меган Маркл женился, но не на принцессе

Бывший супруг герцогини Сассекской Меган женился. Согласно последней информации, режиссер по имени Тревор Энгельс сочетался браком с диетологом Трейси Курланд, с которой он долгое время встречался.

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