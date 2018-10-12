Как СБУ мой сайт закрывали

В 2013 году мною был создан персональный авторский ресурс "Примочка" ( primochka.kiev.ua). Писал я о разном: о впечатлениях от поездки в Одессу, о концерте А. Малинина, о пришествии в Киев театра Ермоловой, о шахматных сражениях в парке Шевченко...

Как на Украине за мысли угрожают

Но вот грянул гром - в 2014 году был совершен переворот, условия существования в стране стали другими. Я по-прежнему продолжал придерживаться в большей степени линии "культуры", но и молчать о происходящем не мог, а потому время от времени стал публиковать свое отношение к событиям в государстве. И вот, в один весенний день, мне на почту пришла весточка:

Добрый день!

Доменное имя primochka.kiev.ua блокировано по требованию Службы безопасности Украины, а именно департамента контрразведывательной защиты интересов Государства в сфере информационной безопасности, для предотвращения распространения информации которая пропагандирует войну, национальную рознь, насильственную смену конституционного строя или территориальной целостности Украины.

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вул. Володимирська, 33, м. Київ, 01601

Не сказать, что я был удивлен, ведь уже тогда было заметно к чему все движется. Однако же мне подобные обвинения показались, мягко говоря, несправедливыми. Мои статьи были лишены агрессивной риторики, и уж тем более не было в них призывов к неким радикальным действиям. Ну а что касается "насильственной смены конституционного строя", - в период пылающего майданного беззакония это звучало как минимум комично.

Я пытался понять, в связи с чем так, выражаясь современным сленгом, "забомбило" у некоторых "ревнителей конституции". И в итоге пришел к выводу, что одной из зацепок послужила следующая статья, созданная мною буквально накануне первых стычек на площади...

Этот материал был создан мною накануне первых столкновений на майдане в 2014. Все люди и события, представленные в тексте - реальны.

И вот я уже шагаю по Прорезной. Воздух пропитан чувством грядущего снега; густые, серые тучи перекликаются с невзрачными, однотонными одеждами людей, идущих на митинг. Они передвигаются группами. У каждой уважающей себя митингующей единицы на рукаве закреплена желто-голубая ленточка. Некоторые из них, окоченевшими от мороза руками, сжимают знамена. Это флаги Евросоюза гордо развиваются на холодном ветру.

Спускаясь вниз по Прорезной, я продвигаюсь в направлении ключевой митингующей площади, слышу звуки боевого барабана. Наблюдается прирост революционной массы.

- Молодой человек, а можно вас…

Ко мне подлетает дамочка, с виду растерянная. Плечи ее прикрыты темной материей с изображением большого желтого трезубца посередке. Я отрицательно киваю, не давая ей возможности завершить фразу начатую голосом волнительной идеи. Я следую вниз по каменной «тропинке», густо «поросшей» революционными лицами. Кругом мелькают пухлые, несмышленые лица студентов-первокурсников. Мальчишки, в большинстве своем сутулые и коренастые - с виду приезжие - в осенних кожаных куртках. Девчонки, нелепо перевязанные утепляющими слоями одежд, теребят замерзшими пальцами картонные таблички с надписью: «Україна – це Європа!». У деревянной скамейки, напротив арки с надписью: «Кофе на Прорезной» перекрикиваются молодчики в штанах цвета хаки.

«Ну і що, бл..ть?! Де мені гроші шукать пропонуєш?!» - кричит паренек с длинными волосами, упираясь большим черным ботинком в декоративную лавочку...

Майдан кишит цветами красного и черного. В толпе мелькают флаги приверженцев философии ОУН-УПА. Рядышком разоряется низкорослый «западенец» в бордовых шароварах с беретом на голове «Слава Україні!». Ему аккомпанирует группа единомышленников: «Героям слава!».

К шипящей, многослойной толпе справа спешат примкнуть, очевидно, семейные: сынок с мамашей. Что-то наркотическое прослеживается в их лицах. С фанатично выпученными глазами, они посылают в толпу какие-то невнятные меседжи. Перевязанные единой желто-синей лентой, родственники не гнушаются демонстрировать свои средние пальцы.

А вот нарисовался громадный краснощекий детина. Он в темпе неспешной гордости, вполне удовлетворенный своей революционной сущностью, через мгновение - растворяется в общем потоке. Над его кирпичной головой завис плакат с изображением действующего президента Януковича, изнывающего за решеткой.

Прямо в центре дороги, ведущей к площади Независимости, пляшут тинэйджеры. Разогретые спиртными напитками, они бросают в морозный зимний воздух различные политические кричалки. Атмосфера их забавляет.

Меня пытается «подцепить» желто-синей ленточкой какой-то мужик с казачьей бородкой. Я пытаюсь объяснить ему, что не нуждаюсь в тематической атрибутике, но он продолжает навязываться. Я спешно покидаю пределы «зоны высочайшего напряжения» и продвигаюсь в направлении лагеря с тимошенковскими сторонниками. Здесь атмосфера более умиротворенная. В палаточном центре "Свободу Юлии!" вещает некий энтузиаст. Вокруг него собралась группа людей, слушающих демократические речи. Выглядят они прескверно. Из пропитанной копотью палатки доносятся патриотические песнопения:

«З роду-племені ми роботящі,

З роду-племені ми сівачі…».

Где-то вдали снова забарабанили воинствующие «свободовцы». Слышатся микрофонные призывы оппозиционеров о «довічній непокорі» и «наведенні ладу у нашому європейському домі».

В общем хаосе, среди пересекающихся потоков людей, начинает идти кругом голова. Невольно вспоминается эпизод из джексоновского фэнтези «Властелин колец» со злобным и коварным чародеем, разоряющимся перед 10-тысячной армией голодных орков. К счастью, в нашей киевской фантасмагории «орков» в разы меньше…