Глава Минстроя стал наставником конкурса управленцев

Министерству ЖКХ не хватает специалистов. Такое заявление сделал глава Минстроя России Владимир Якушев. В этом году он стал наставником второго конкурса на звание лучших управленцев России.

- «Лидеры России» – это мощный социальный лифт, и всем, кто намерен изменить жизнь к лучшему, нужно обязательно подать заявку для участия в конкурсе, - подчеркнул чиновник.

Добавим, что одним из победителей прошлого года, Дмитрий Волков, стал помощником министра ЖКХ. Еще 103 финалиста получили денежные гранты в размере одного миллиона рублей, которые они могут потратить на образовательные цели.