Глава Минстроя стал наставником конкурса управленцев
12 октября 2018, 12:12 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Министерству ЖКХ не хватает специалистов. Такое заявление сделал глава Минстроя России Владимир Якушев. В этом году он стал наставником второго конкурса на звание лучших управленцев России.
- «Лидеры России» – это мощный социальный лифт, и всем, кто намерен изменить жизнь к лучшему, нужно обязательно подать заявку для участия в конкурсе, - подчеркнул чиновник.
Добавим, что одним из победителей прошлого года, Дмитрий Волков, стал помощником министра ЖКХ. Еще 103 финалиста получили денежные гранты в размере одного миллиона рублей, которые они могут потратить на образовательные цели.
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