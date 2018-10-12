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Энергетики Южного Урала подключились к прохождению отопительного сезона
12 октября 2018, 11:42 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Специалисты компании «МРСК Урала» наладила работу с обслуживающими компаниями Южного Урала. Это позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии для успешного прохождения осенне-зимнего периода.
Новый гарантирующий поставщик электроэнергии ОАО «МРСК Урала», своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства, в том числе и перед предприятиями коммунальной сферы региона. Это значит, что электричество для работы соцобъектов поставляется без перебоев и ограничений.
Энергетики наладили работу со специалистами сферы ЖКХ и ждут от коммунальщиков своевременной оплаты за поставленную электроэнергию. Это вопрос ответственности перед миллионами жителей Южного Урала, который находится на контроле региональных властей. Добавим, что энергетики имеют законное право при неоплате начислить должникам-юрлицам пени в размере до 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ, а также ограничить потребление электроэнергии.
Добавим, что в законе прописан четкий механизм отключения должников, который не позволит нарушить права жителей и добросовестных плательщиков, но заставит неплательщиков своевременно оплачивать счета.
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