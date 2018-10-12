Саратовского министра раскритиковали за слова о возможности жить на 3,5 тысячи
12 октября 2018, 10:41 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Николай Панков жестко раскритиковал слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой, которая заявила, что можно легко прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц.
По словам Панкова, человек, занимающий высокую должность, обязан иметь на плечах голову и обдумывать каждое свое слово, поскольку жители области слышат все эти высказывания и судят о работе власти, передает РИА "Новости".
Депутат ГД от Саратовской области подчеркнул, что Наталье Соколовой, утверждающей, что ей по статусу не положено жить на прожиточный минимум, не следует отделять себя от остальных людей. Николай Панков отметил, что в этом случае можно и статус поменять, а затем начать "питаться макаронами".
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