Из-за мины времен ВОВ гимназию эвакуировали в Раменском

В Раменском учащихся и преподавателей гимназии № 2 эвакуировали из-за обнаружения противотанковой мины времен Великой Отечественной войны.

«Фаустпатрон обнаружили сотрудники Водоканала во время проведения работ по замене теплотрассы. Вероятно, мина лежала там со времен войны», – рассказал горожанин. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.