//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//Общество 13+

Из-за мины времен ВОВ гимназию эвакуировали в Раменском

11 октября 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]

Из-за мины времен ВОВ гимназию эвакуировали в Раменском
globallookpress.com

В Раменском учащихся и преподавателей гимназии № 2 эвакуировали из-за обнаружения противотанковой мины времен Великой Отечественной войны.

«Фаустпатрон обнаружили сотрудники Водоканала во время проведения работ по замене теплотрассы. Вероятно, мина лежала там со времен войны», – рассказал горожанин. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня. 

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АГ

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

//Шоу-бизнес

Пользователи Сети неоднозначно оценили селфи Полины Гагариной

Пользователи Сети неоднозначно оценили селфи Полины Гагариной

Российская певица Полина Гагарина поделилась со своими поклонниками селфи, которое фолловеры восприняли двояко. Снимок размещен на странице Гагариной в социальной сети Instagram.

//В мире

Эксперт рассказал, кто может стать новым постпредом США при ООН

Эксперт рассказал, кто может стать новым постпредом США при ООН

Политолог рассказал, кто может стать новым постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций. Мнением поделился эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

//В мире

Эксперт оценил намерение США производить российское оружие

Эксперт оценил намерение США производить российское оружие

Военный эксперт оценил новость о намерении США начать производство копий некоторых видов российского оружия. Ранее о подобном желании спецназа американской армии сообщили средства массовой информации.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Экономика

«Нафтогаз» удержал $9 млн средств «Газпрома» за транзит в счет долга‍

«Нафтогаз» удержал $9 млн средств «Газпрома» за транзит в счет долга‍

В компании "Нафтогаз Украины" сообщили, что девять миллионов долларов переплаты "Газпрома" за транзит газа удержаны в счет долга по решению арбитражного суда города Стокгольма.

//Общество

Депутат пошутил: законопроект о дуэлях отозван из Госдумы

Депутат пошутил: законопроект о дуэлях отозван из Госдумы

Депутат Госдумы Сергей Иванов отозвал свой законопроект дуэльного кодекса. Народный избранник заявил, что пошутил, и призвал своих коллег заниматься серьезными делами, а не всякой ерундой.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен



//В мире

Мэрия Киева подсчитала выгоду от отсутствия горячей воды

Мэрия Киева подсчитала выгоду от отсутствия горячей воды

Отсутствие горячей воды в украинской столице с начала мая и до сих пор помогло жителям города сэкономить серьезные суммы, заявил заместитель главы Киевской городской администрации Петр Пантелеев.

//Общество

Кадыров отреагировал на хамское поведение чеченца в московском метро

Кадыров отреагировал на хамское поведение чеченца в московском метро

Глава Чечни Рамзан Кадыров очень жестко отреагировал на опубликованный в соцсетях ролик, в котором некий чеченец в московском метро швырнул банку из-под напитка в сидящего напротив человека.

//Шоу-бизнес

Эрик Робертс хочет получить гражданство РФ‍

Эрик Робертс хочет получить гражданство РФ‍

Брат известной актрисы Джулии Робертс, звезда Голливуда актер и режиссер Эрик Робертс заявил о своем желании получить российский паспорт и допустил возможность иметь двойное гражданство.

//Шоу-бизнес

Иван Краско с супругой официально подали на развод

Иван Краско с супругой официально подали на развод

Иван и Наталья Краско, разговоры о бракоразводном процессе которых ходят уже не первый месяц, официально подали документы на развод. Об этом сообщила журналистам молодая жена известного артиста.

//В мире

В Средиземном море задержана украинская яхта с нелегальными мигрантами

В Средиземном море задержана украинская яхта с нелегальными мигрантами

В Средиземном море правоохранительными органами Греции задержана украинская яхта, на борту которой находилось 57 нелегальных мигрантов, сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

//Культура

Екатерина Волкова: «Одно стихотворение Лимонова оказалось пророческим»

Екатерина Волкова: «Одно стихотворение Лимонова оказалось пророческим»

Актриса, певица и модель Екатерина Волкова, при ее хрупкой внешности, стойкий оловянный солдатик. Снялась более, чем в 60 фильмах и сериалах, играет в театре, поет в своей джазовой группе «Агафонников-бэнд».

//Новости партнеров

//В мире

Планетологи изучили ось вращения карликовой планеты Цереру

Планетологи изучили ось вращения карликовой планеты Цереру

Американские ученые продолжают изучать ближайшую к Солнцу карликовую планету Цереру. На этот раз они изучили ее ось вращения.

//В мире

В ДНР узнали о вооруженных набегах киевских морпехов на магазины под Мариуполем

В ДНР узнали о вооруженных набегах киевских морпехов на магазины под Мариуполем

Столкнувшиеся с проблемой некачественного продовольственного обеспечения украинские морпехи начали совершать вооруженные набеги на магазины в населенных пунктах под Мариуполем и грабить местных жителей.

//Здоровье

Японские ученые обнаружили вещества для лечения болезни Альцгеймера

Японские ученые обнаружили вещества для лечения болезни Альцгеймера

Японские специалисты в ходе проведенных исследований обнаружили вещества, которые могут стать компонентами будущих лекарств от бокового амиотрофического склероза и болезни Альцгеймера.

//В мире

Ученые выяснили, как погибли люди в Геркулануме в 79 году н. э.

Ученые выяснили, как погибли люди в Геркулануме в 79 году н. э.

Ученые-археологи в своем новом исследовании изучили останки людей, погибших в Геркулануме — древнеримском городе, который уничтожило извержение вулкана Везувий в 79 году н. э.

//Шоу-бизнес

Сегодня Игорь и Вадим Верники отмечают 55-летие

Сегодня Игорь и Вадим Верники отмечают 55-летие

Сегодня братья-близнецы Игорь и Вадим Верники отмечают юбилей. Они появились на свет 55 лет назад, 11 октября 1963 года. И несмотря на разные характеры, оба стали известными людьми.

//В мире

На юге Израиля включились сирены воздушной тревоги

На юге Израиля включились сирены воздушной тревоги

Сирены воздушной тревоги сработали в четверг в приграничных районах на юге Израиля, предупреждая местных жителей о возможных ракетных ударах, предположительно, с территории сектора Газа.

//В мире

Видео, как в США из самолета выгоняют женщину с белкой

Видео, как в США из самолета выгоняют женщину с белкой

Самолет, следующий по маршруту Орландо - Кливленд, эвакуировали из-за женщины, которая пронесла на борт ручную белку в качестве моральной поддержки. Об этом сообщило издание The Sun.

//Происшествия

Во время старта ракеты "Союз" к МКС произошла авария

Во время старта ракеты "Союз" к МКС произошла авария

Во время старта ракеты-носителя «Союз-МС10», на борту которого находились члены экипажа МКС 57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, произошла авария носителя.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Арнольд Шварценеггер рассказал об уважении к женщинам

Арнольд Шварценеггер рассказал об уважении к женщинам

Американский актер и политик Арнольд Шварценеггер признался в откровенном интервью, что несколько раз пересекал «красную линию» в отношениях с женщинами, но всегда первым просил прощения.

//В мире

Выложено видео последствий массированных ударов ВСУ по прифронтовому поселку ЛНР

Выложено видео последствий массированных ударов ВСУ по прифронтовому поселку ЛНР

В интернете появилось видео, на котором запечатлены последствия массированных ударов Вооруженных сил Украины по прифронтовому поселку Донецкий, расположенному на территории самопровозглашенной ЛНР.

//Политика

В сенате США придумали, как Европе отказаться от российского газа

В сенате США придумали, как Европе отказаться от российского газа

В сенате США предложили выделить Европе 1 миллиард долларов на защиту от влияния РФ на энергетику. Соответствующий законопроект внесли республиканец Рон Джонсон и демократ Крис Мерфи.

//Экономика

Глазьев рассказал, каким должен быть ответ России на санкции США

Глазьев рассказал, каким должен быть ответ России на санкции США

В ответ на американскую санкционную войну необходимо делегитимизировать доллар как валюту страны-агрессора, считает советник президента по экономическим вопросам, академик РАН Сергей Глазьев.

//Криминал

Квартиру в Москве обокрали на 105 миллионов рублей

Квартиру в Москве обокрали на 105 миллионов рублей

Полицейские задержали двух подозреваемых в краже 105 миллионов рублей из квартиры в центре Москвы. Об этом журналистам сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов.

//Общество

Вызвавший гнев Кадырова чеченец принес извинения

Вызвавший гнев Кадырова чеченец принес извинения

Уроженец Чечни, вызвавший гнев руководителя республики Рамзана Кадырова своим хамским поведением в общественном транспорте, опубликовал в соцсетях видеообращение с извинениями за свой поступок.

//Новости Redtram

//Здоровье

Легкий способ избежать инсульта головного мозга назвали в сети

Легкий способ избежать инсульта головного мозга назвали в сети

Людям, желающим предотвратить данную болезнь, следует обратить внимание на народную медицину. Травы, применяемые в ней, способствуют нормализации кровообращения, разжижению крови и стабилизации давления.

//Происшествия

В Петербурге в деревянной часовне XIX века произошел пожар

В Петербурге в деревянной часовне XIX века произошел пожар

Минувшей ночью в Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Горела деревянная часовня, построенная во второй половине XIX века, являющаяся памятником архитектуры местного значения.

//В мире

В Киеве обнародовали сведения об уничтожении украинских военных под Донецком

В Киеве обнародовали сведения об уничтожении украинских военных под Донецком

Под Донецком были уничтожены двое военнослужащих Вооруженных сил Украины. Сведения об этом обнародовал в соцсети Facebook пресс-центр операции Киева в Донбассе. Силовики погибли, выполняя боевое задание.

//В мире

В двух штатах США зарегистрированы вспышки гепатита А

В двух штатах США зарегистрированы вспышки гепатита А

В США зарегистрирована вспышка вирусного гепатита А. Роспотребнадзор просит путешествующих россиян учитывать эту информацию при планировании предстоящих поездок в Соединенные Штаты.

//В мире

Депутат Рады рассказал, как Волкер угрожал снятием санкций с России

Депутат Рады рассказал, как Волкер угрожал снятием санкций с России

Продление закона об особом статусе Донбасса продавил в Верховной раде спецпредставитель США Курт Волкер под угрозой снятия санкций с России, заявил украинский депутат Александр Вилкул.

//В мире

СМИ раскрыли слабую сторону американских войск в вероятном конфликте с Россией

СМИ раскрыли слабую сторону американских войск в вероятном конфликте с Россией

В случае начала войны Вашингтон столкнется с трудностями в переброске техники, необходимой для ведения боевых действий. Причина этого заключается в сокращении возможностей США по морскому снабжению армии.

//Экономика

Россия готова к любым санкциям, пишет Forbes

Россия готова к любым санкциям, пишет Forbes

Россию просто так не сломить – она давно уже готова к любым экономическим санкциям, и даже обвал цен на нефть давно уже предусмотрен российским правительством, считает обозреватель журнала Forbes.

//Шоу-бизнес

Самые оригинальные предложения руки и сердца

Самые оригинальные предложения руки и сердца

Во вторник, 9 октября, известная актриса театра и кино Катерина Шпица поделилась в своем instagram-аккаунте информацией о том, что Руслан Панов сделал ей предложение сразу после спектакля.

//В мире

Украинская армия получила отпор от ополченцев и понесла новые потери в Донбассе

Украинская армия получила отпор от ополченцев и понесла новые потери в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли потери во время захвата одного из поселков в Волновахском районе Донецкой области. Соответствующая информация содержится в заметке, размещенной в российском сегменте интернета.

//В мире

Европарламент планирует запретить одноразовую посуду в ЕС

Европарламент планирует запретить одноразовую посуду в ЕС

В Евросоюзе с 2021 года будет введен запрет на использование определенных одноразовых пластиковых изделий, в частности, посуды. За это проголосовал комитет Европарламента по окружающей среде.

//В мире

В Сирии террористы убили волонтеров «Белых касок» и украли химоружие

В Сирии террористы убили волонтеров «Белых касок» и украли химоружие

В результате стычек между террористическими группировками в Сирии погибли два сотрудника организации «Белые каски», а два баллона с отравляющим веществом оказались в руках боевиков провинции Алеппо.

//В мире

В Освенциме турист был арестован за надпись на стене мемориала

В Освенциме турист был арестован за надпись на стене мемориала

Ирландский турист был арестован в Польше за то, что повредил стену в Государственном музее Аушвиц-Биркенау, нацарапав на ней свое имя на память о посещении мемориального комплекса.

//Шоу-бизнес

"На гастролях я позволяла себе откровенный съем", призналась Лолита Милявская

"На гастролях я позволяла себе откровенный съем", призналась Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская призналась, что, когда была молодая и одинокая, позволяла себя на гастролях разные вольности. И в этом нет ничего особенного. Это часть жизни известного человека.

//Спорт

Александр Кокорин задержан вслед за Павлом Мамаевым

Александр Кокорин задержан вслед за Павлом Мамаевым

Футболист Александр Кокорин задержан на 48 часов, он проходит подозреваемым по уголовному делу о хулиганстве. Об этом журналистам сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

//В мире

Турция заявила о завершении вывода тяжелого вооружения из Идлиба‍

Турция заявила о завершении вывода тяжелого вооружения из Идлиба‍

Тяжелые вооружения полностью выведены из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщило агентство Anadolu в среду, 10 октября, со ссылкой на данные министерства обороны страны.

//Политика

СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина

СМИ: Путин и Трамп могут встретиться в День святого Валентина

Арктический саммит, инициированный Финляндией, может пройти в феврале или ближе к лету 2019 года. В нем могут принять участие лидеры России и Соединенных штатов, сообщает газета Helsingin Sanomat.

//Происшествия

Мужчина упал под поезд на станции метро «Тверская» в Москве‍

Мужчина упал под поезд на станции метро «Тверская» в Москве‍

В среду, 10 октября, на станции метро "Тверская" Замоскворецкой линии столичного метрополитена пожилой мужчина упал с платформы на рельсы прямо под прибывающий на станцию поезд.

//Спорт

Павел Мамаев после допроса‍ задержан на 48 часов

Павел Мамаев после допроса‍ задержан на 48 часов

Футболист Павел Мамаев задержан на 48 часов по подозрению в хулиганстве. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на представителя Министерства внутренних дел РФ Ирину Волк.

//Говорят, что...

Прогноз урожая зерна растёт

Прогноз урожая зерна растёт

До окончания сбора урожая осталось немного времени. Тем не менее благодаря тёплой осенней погоде специалисты ещё раз повысили свой прогноз по количеству собранного в России зерна до 109, 4 млн тонн. Не так давно эксперты считали, что в этом году в нашей стране будет собрано 108, 6 млн тонн зерна.

//Говорят, что...

Трамп может спасти имущество Абрамовича

Трамп может спасти имущество Абрамовича

Власти США и Великобритании всерьёз взялись за обосновавшихся в этих странах российских олигархов. Как пишет американская газета New York Post, недавно в США были заморожены активы Олега Дерипаски, в том числе его особняк в Нью-Йорке. Под угрозой находится и имущество Романа Абрамовича

//Говорят, что...

Стране нужны «винные патриоты»

Стране нужны «винные патриоты»

Союз виноградарей и виноделов России намерен добиться глобальной цели – все в мире должны понять, что Россия – это винодельческая держава, ведущий производитель вина. По расчётам, его потребление в стране к 2030 г. должно достичь 250 млн декалитров. До этого срока осталось – 11 лет

//Говорят, что...

Лосось, треска и мойва клевали лучше всех

Лосось, треска и мойва клевали лучше всех

Российские рыбаки вновь увеличили вылов водных биоресурсов. По состоянию на 3 октября он вырос на 5, 6% и достиг 4 млн тонн. Судя по всему, в 2018 г. опять будет установлен очередной рекорд всероссийской рыбалки. Стоит напомнить, что н рост уловов наблюдается уже несколько лет

//Здоровье

Остеосинтез – соединение костей

Остеосинтез – соединение костей

Термин «остеосинтез» происходит от греческого слова, означающего соединение. Под ним понимается хирургический метод соединения костных отломков, например, при переломе лодыжки или бедра, а также устранение их подвижности с помощью фиксирующих приспособлений, например специальных гвоздей

//Здоровье

Лигатурный свищ

Лигатурный свищ

Лигатура – это хирургическая нить для перевязки кровеносных сосудов во время операции с целью остановки кровотечения. Лигатуру делают из шёлка. Кроме того, на вооружении хирургов до сих пор имеется и кетгут – нить, изготавливаемая из стенки кишки барана. Она со временем рассасывается

//Здоровье

У ребёнка стригущий лишай

У ребёнка стригущий лишай

Стригущий лишай – трихофития – заразное кожное заболевание. Оно встречается в любом возрасте. Порой ребёнку достаточно, скажем, погладить бездомную больную собаку или кошку, чтобы подхватить этот недуг. Источником заражения может стать не только поражённое животное, но и заболевший человек

//Спорт

Почему не сдержался Хабиб

Почему не сдержался Хабиб

Российский боец Хабиб Нурмагомедов в четвёртом раунде боя в Лас-Вегасе удушающим приёмом победил ирландца Конора Макгрегора. Но самое интересное случилось позже, когда Хабиб своими действиями развязал потасовку, которая переросла в неконтролируемую драку. Зачем и для чего это сделал Хабиб?

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры