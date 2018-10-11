Из-за мины времен ВОВ гимназию эвакуировали в Раменском
11 октября 2018, 13:25 [ «Аргументы Недели» ]
В Раменском учащихся и преподавателей гимназии № 2 эвакуировали из-за обнаружения противотанковой мины времен Великой Отечественной войны.
«Фаустпатрон обнаружили сотрудники Водоканала во время проведения работ по замене теплотрассы. Вероятно, мина лежала там со времен войны», – рассказал горожанин. Об этом сообщает сайт Подмосковье сегодня.
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