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Активистов ОНФ заподозрили в подкладывании домашних крыс на мусорки Челябинска
11 октября 2018, 12:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Южноуральские активисты ОНФ выложили в социальных сетях ролик о том, что на контейнерных площадках Челябинска резвятся крысы. Видеозапись сразу же показалась пользователям подозрительной – крысы были домашние, белого цвета, которые обычно не выживают в дикой природе.
Декоративные белые зверьки активно копошатся на мусорках Челябинска – довели город. С таким посылом было распространено сразу несколько роликов, которые, как оказалось, нарезали с видеозаписи одной контейнерной площадки.
Авторы телеграм-канала «Красный Урал» расследовали этапы информационной кампании. Изначально ролик выложил 9 октября в Фейсбуке Виктор Брейгин, после этого Виталий Вороной представляет нарезку сразу из 4 роликов, утверждая, что они были сняты во время рейда по контейнерным площадкам Челябинска. Под постами появляются комментарии с упоминанием активистов местного отделения ОНФ Дмитрия Миронова и Светланы Галактионовой. Пльзователям соцсетей рекомендуют обращаться для наведения порядка в этим активистам ОНФ.
Авторы расследования уверены, что активисты южноуральского ОНФ попросту решили прокачаться на мусорной теме - сходили до ближайшего зоомагазина и купили домашних крыс.
- Крысы на ролике, в том числе, белые ухоженные, непугливые, чистые, - уточняют они. – А для того, чтобы сюжет вышел на федеральный уровень, они намеренно упоминают московских общественников.
В пресс-службе горадминистрации Челябинска отметили, что появление крыс на контейнерных площадках областного центра не исключено.
- Однако ни одной заявки на сегодняшний день не поступало, - добавили в пресс-службе администрации Челябинска. - Если будет заявка – на место выедут специалисты и проведут всю необходимую санитарную обработку.
Свое мнение по этому поводу выразил и изместный политолог Челябинской области Александр Мельников.
- В феерическую историю с «крысами» вляпался региональный ОНФ, - отметил он на своей страничке в Фейсбуке. - Их, как мы знаем, исторически сложно заподозрить в нормальных отношениях с действующей губернаторской командой, но тут политическая борьба приобретает какие-то совсем уж неизящные формы. Если это реально так: заброс на мусорку белых крыс из зоомагазина, разрезание на несколько кусков одного видео и тиражирование его как разных – это фиаско, которое, как мне кажется, не вызовет радостного одобрения у федеральных руководителей ОНФ.
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