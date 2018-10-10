В Карелии сделают город инновационных технологий
10 октября 2018, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Санкт-Петербурге учёные разрабатывают уникальный проект города инновационных технологий. Его хотят расположить в Карелии, на границе с Финляндией.
Город хотят назвать Алхо (по-фински "низина"), передает ОТР. Там собираются обустроить наукоёмкие производства, университет, технопарк, образовательный центр для одарённых детей и фермы.
«Алхо должен стать городом уникальных технологий. Это зелёный город. В нём будет исключён любой автомобильный транспорт. В городе будут передвигаться только на электрическом транспорте», - рассказал Юрий Кириенков, директор научно-исследовательского и проектного института градостроительного проектирования.
Также для формирования национального проекта «Экология» Иркутская область предлагает к реализации 76 мероприятий и объектов, сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес