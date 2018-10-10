В Карелии сделают город инновационных технологий

В Санкт-Петербурге учёные разрабатывают уникальный проект города инновационных технологий. Его хотят расположить в Карелии, на границе с Финляндией.

Город хотят назвать Алхо (по-фински "низина"), передает ОТР. Там собираются обустроить наукоёмкие производства, университет, технопарк, образовательный центр для одарённых детей и фермы.

«Алхо должен стать городом уникальных технологий. Это зелёный город. В нём будет исключён любой автомобильный транспорт. В городе будут передвигаться только на электрическом транспорте», - рассказал Юрий Кириенков, директор научно-исследовательского и проектного института градостроительного проектирования.

Также для формирования национального проекта «Экология» Иркутская область предлагает к реализации 76 мероприятий и объектов, сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.