Песков: Путин в курсе проблемы с нехваткой лекарств

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в курсе проблемы с нехваткой льготных лекарств, но призвал не делать обобщений на примере отдельных случаев.

Речь идет о ситуации, в которую попала больная сахарным диабетом 28-летняя жительница Саратова. Из-за нехватки льготных лекарств девушка была вынуждена покупать медикаменты за свой счет.

Кроме того, доза медикаментов была меньше, чем инвалиду первой группы было рекомендовано. В результате осложнений из-за неполучения необходимых лекарств девушка скончалась.

Прокуратура установила, что с января по май 2018 года медики не выписывали жизненно необходимые для больной препараты из-за отсутствия необходимых лекарств в аптеках.

Песков отметил, что президент РФ знает о таких проблемах в регионах. Однако, по словам пресс-секретаря, это абсолютно недопустимо и является поводом для "очень энергичных мер по предотвращению таких случаев".