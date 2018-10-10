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Песков: Путин в курсе проблемы с нехваткой лекарств
10 октября 2018, 17:06 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин в курсе проблемы с нехваткой льготных лекарств, но призвал не делать обобщений на примере отдельных случаев.
Речь идет о ситуации, в которую попала больная сахарным диабетом 28-летняя жительница Саратова. Из-за нехватки льготных лекарств девушка была вынуждена покупать медикаменты за свой счет.
Кроме того, доза медикаментов была меньше, чем инвалиду первой группы было рекомендовано. В результате осложнений из-за неполучения необходимых лекарств девушка скончалась.
Прокуратура установила, что с января по май 2018 года медики не выписывали жизненно необходимые для больной препараты из-за отсутствия необходимых лекарств в аптеках.
Песков отметил, что президент РФ знает о таких проблемах в регионах. Однако, по словам пресс-секретаря, это абсолютно недопустимо и является поводом для "очень энергичных мер по предотвращению таких случаев".
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