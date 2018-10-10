Эксперт объяснил, почему в России выросло потребление шоколада

Мировые СМИ сообщили о дефиците какао из-за роста потребления шоколада в России. Дефицит какао-бобов ожидается уже в октябре.

Руководитель школы бизнес-консультирования, маркетолог Андрей Арно прокомментировал ситуацию, как сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.

По мнению специалиста, потребление шоколада возросло по нескольким причинам.

"Во-первых, у нас экономические неурядицы, платежеспособность падает, и шоколад стал доминировать в структуре подарков. Теперь шоколад конкурирует за место в подарочной корзине с красивым бельем, одеждой, цветами, различными напитками. И получается, что шоколад – самый доступный из подарков. Недорого и приятно. Второе – тренд на нейтральность", - отметил эксперт.