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Референдум в Крыму понравился Додику
9 октября 2018, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]
Воссоединение Крыма с Российской Федерацией произошло в результате референдума, соответствовавшего уставу ООН, заявил член президиума Боснии и Герцеговины от сербов Милорад ДОДИК, пишут «Аргументы недели-Крым».
Обсуждение вопроса признания российского статуса Крыма он пообещал вынести на уровень страны.
«Конечно, я выдвину такую инициативу и намерен добиться признания статуса Крыма на уровне Боснии и Герцеговины. Ведь воссоединение полуострова с Россией произошло в результате легитимного референдума, который соответствовал уставу ООН. Это был демократический процесс, во время которого жители полуострова высказали свою позицию. Кроме того, Крым исторически принадлежал России и являлся ее составной частью», – цитирует газета «Известия» ДОДИКА.
Он добавил, что Запад, активно боровшийся с коммунизмом, сейчас признает административное решение бывшего генсека СССР Никиты ХРУЩЕВА. ДОДИК отметил, что он чрезвычайно заинтересован в посещении российского Крыма и хочет наведаться в республику, как только появится возможность.
Он подчеркнул, что не опасается давления со стороны Украины.
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