Видео с появившейся в небе над российским городом «планетой Нибиру» выложили СМИ

В небе над расположенном в Татарстане городе Нижнекамске сняли на видео объект, на котором, как утверждает его автор, запечатлена планета Нибиру. Ролик опубликовали отечественные интернет-СМИ.

Сайт Пятого канала пишет, что данные кадры сделал местный уфолог. Объект попал в объектив, когда мужчина пытался снять радугу. Распространенная в соцсетях видеозапись напугала горожан, знакомых с конспирологическими прогнозами, которые касаются Нибиру. Эти люди связали предсказанное синоптиками потепление в Татарстане с приближением планеты к Земле.

Ранее сообщалось, что один из американских уфологов заявил о начале войны «пришельцев с Нибиру» против землян. Согласно точке зрения исследователя-энтузиаста, обитатели Нибиру испытали климатическое оружие, вызвав природные бедствия на территории Индонезии и Японии.