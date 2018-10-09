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Видео с появившейся в небе над российским городом «планетой Нибиру» выложили СМИ
9 октября 2018, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]
В небе над расположенном в Татарстане городе Нижнекамске сняли на видео объект, на котором, как утверждает его автор, запечатлена планета Нибиру. Ролик опубликовали отечественные интернет-СМИ.
Сайт Пятого канала пишет, что данные кадры сделал местный уфолог. Объект попал в объектив, когда мужчина пытался снять радугу. Распространенная в соцсетях видеозапись напугала горожан, знакомых с конспирологическими прогнозами, которые касаются Нибиру. Эти люди связали предсказанное синоптиками потепление в Татарстане с приближением планеты к Земле.
Ранее сообщалось, что один из американских уфологов заявил о начале войны «пришельцев с Нибиру» против землян. Согласно точке зрения исследователя-энтузиаста, обитатели Нибиру испытали климатическое оружие, вызвав природные бедствия на территории Индонезии и Японии.
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