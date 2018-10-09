Владимир Бурматов: С подделкой подписей за капремонт разберется полиция

С непростой ситуацией столкнулись жители дома №26 по улице Островского. По подделанным подписям вышло, что они приняли капремонт крыши. Узнали они об этом после потопа при первом же дожде. В поисках правды собственники обратились к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

Парламентарий пригласил подрядчиков и представителей южноуральского фонда капремонта на встречу с жителями. Выяснилось,что жильцы не ставили подписи под актами принятых работ, а часть из них принадлежала и вовсе посторонним людям.По факту подделки документов уже работают полицейские, а капремонт парламентарий потребовал переделать за счет подрядчика. На этой неделе в дом придет спецкомиссия, чтобы собрать все замечания жителей по недоделкам.

- Очевидно, что работы выполнены с грубейшими нарушениями технологии, - рассказал парламентарий. - И с такой форменной уголовщиной, как подделка подписей под официальными документами, мы встречаемся впервые. Проверки качества капремонтов проводятся по инициативе главы Южного Урала Бориса Дубровского, потому что люди тратят на это огромные деньги, они являются добросовестными плательщиками, и должны получать ремонт достойного качества, не тратя на это свои нервы.

Добавим, что на "Горячую линию" по капремонтам к депутату Госдумы обратились уже порядка 1300 южноуральцев.