За перепост в мессенджерах можно получить уголовное наказание

Казалось бы, такая безобидная функция "переслать" в популярных мессенджерах, но может довести рядового пользователя до скамьи подсудимых. Нам часто присылают сообщения с просьбой о помощи, предупреждениями об опасности, сообщения, которые "помогут разбогатеть" или "вернуть здоровье" и всякой другой дребеденью, с призывом срочно переслать своим друзьям, и мы иногда пересылаем.



И если за безобидные сообщения и ответственности никакой, то за сообщения-предупреждения о каком-либо преступнике, педофиле, описывающие конкретного человека и разглашающие его персональные данные, очень даже можно поплатиться, особенно если этот человек невиновен.



Кто и зачем тогда присылает нам изначально такие посты? Некоторые так просто пытаются свести счёты со своими врагами, напишут, что он педофил, а потом как ни оправдывайся, а осадок всё равно останется. Другие таким образом набирают себе подписчиков, теша своё неудовлетворённое самолюбие. Словом, причины разные. Но ответственность за распространение ложной информации или клевету – одинаковая для всех, кто нажал кнопку «отправить» или «поделиться».



Специалисты по SMM рекомендуют прежде чем делиться чьим-то чужим сообщением хотя бы попытаться проверить данные в интернете, взять паузу на 15 минут и подумать, что ты собираешься отправить, если это не безобидный анекдот. Психологи же обращают внимание на маркеры «утки», заведомо ложной информации – обычно в ней не содержится конкретики, много призывов к действию, отсутствие конкретных фактов и много громких слов.



