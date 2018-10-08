Парламентарии Евразии создают позитив в международной повестке

Сегодня в Анталье начинает работу 3-е Совещание спикеров парламентов стран Евразии. Такой формат сотрудничества давно уже вышел из ранга «кабинетных чаепитий» и доказал свою жизнеспособность и эффективность.



– Если на первое Совещание (Москва) прибыли делегации 19 стран, а на второе (Сеул) — 28, то сегодня в турецкой Анталье встречаются спикеры и депутаты парламентов 40 государств, – иллюстрирует динамику интереса к Совещанию спикеров председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.



– Вместе с коллегами обсуждаем экономическое сотрудничество на Евразийском континенте, экологию, демографию. На встрече в Анталье не останется без внимания также и противостояние ключевым угрозам современности — международному терроризму и наркотрафику. Отмечу, что Совещанию предшествовали многочисленные консультации с турецкой стороной, главная цель которых — укрепление межпарламентских связей наших государств. Об этом мы еще 1 октября говорили с моим коллегой, председателем комиссии по иностранным делам Великого национального собрания Турции Волканом Бозкыром, – сообщил депутат-международник.



Несмотря на актуальность международного противостояния экстремизму (проведение Совещания в Анталье символично – Турция по соглашению с Россией сейчас решает проблему «Идлибского котла» боевиков ИГ), российские парламентарии, в первую очередь, стараются формировать современную международную повестку позитивного характера. Общая направленность законодателей на созидательные действия привлекает к формату общения спикеров и депутатов стран ЕС. Уже на втором Совещании в Сеуле в его работе впервые приняли участие представители ЕС: Чехии, Словакии, Греции, Венгрии. Всё это свидетельствует о растущем интересе к укреплению межпарламентского взаимодействия.



Первым наиболее знаковым событием Совещания, безусловно, стало подписание Устава Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Национального собрания Республики Корея и Государственной Думы России. Базовый документ закрепил принципы взаимодействия, которое развивалось все последние годы, и некоторые конкретные наработки высших законодательных органов двух стран. Однако не все международные усилия наших депутатов были на виду не только у избирателей, но и у профессиональных журналистов-международников. Леонид Слуцкий приоткрыл завесу тайны, рассказав о повседневной «трудоемкой дипломатии» парламентариев:



– Достаточно вспомнить, что инициаторами Совещания спикеров парламентов стран Евразии как раз и выступили Российская Федерация и Республика Корея. Мы вместе прошли большой путь от идеи, которую многие критиковали как нежизнеспособную, до реально действующего инструмента межпарламентского сотрудничества. На встрече с Мун Хи Саном мы много говорили о принятии итогового документа 3-го Совещания спикеров, который, я уверен, станет программным на годы вперед.



– Еще одним примером тесного сотрудничества на парламентском уровне стала Турция. Сегодня вечером будет подписано коммюнике по итогам встречи председателя Великого национального собрания Бинали Йылдырыма и спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, а соглашение о межпарламентском сотрудничестве будет заключено в ближайшее время с участием Совета Федерации. Создавая совместные комиссии высокого уровня со знаковыми для нас парламентами (знаковыми с точки зрения объема межпарламентских связей), мы находимся на правильном пути. Такие комиссии закладывают качественно новый формат сотрудничества, – заключил Леонид Слуцкий.



Парламентская дипломатия сегодня обретает совершенно новое значение. Законодатели в более высокой степени, чем профессионалы из МИДа, обладают возможностью отвлечься от сиюминутных, порой противоречивых вопросов во взаимоотношениях России с другими странами. У депутатов возникает прекрасная возможность дополнить усилия российской дипломатии, обогатить международную повестку решением перспективных и позитивных мировых задач. И поэтому столь востребован сегодня любой профессиональный формат в международном общении.



Можно быть уверенными, что Леонид Слуцкий был прав – это в самом деле правильный путь. Ведь вряд ли парламентарии в рамках совместных комиссий высокого уровня займутся обсуждением, к примеру, фейковых новостей. К сожалению, во многих странах пошли именно по такому «неправильному пути», и подобное стало нормой в традиционной дипломатии.





