Минздрав готов рассмотреть инициативу об оплате фитнеса работодателями

Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с предложением обязать некоторые фирмы оплачивать сотрудникам занятия спортом.

В пресс-службе Минздрава сообщили агентству «Москва», что депутатский проект пока не поступал к ним в установленном порядке: «При его поступлении он будет рассмотрен с привлечением представителей экспертного сообщества».

Свищев отметил, что введение предлагаемой им нормы даст возможность «стимулировать граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на сохранение здоровья нации в целом».