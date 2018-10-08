Минздрав готов рассмотреть инициативу об оплате фитнеса работодателями
8 октября 2018, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Государственной Думы России Дмитрий Свищев обратился к министру здравоохранения России Веронике Скворцовой с предложением обязать некоторые фирмы оплачивать сотрудникам занятия спортом.
В пресс-службе Минздрава сообщили агентству «Москва», что депутатский проект пока не поступал к ним в установленном порядке: «При его поступлении он будет рассмотрен с привлечением представителей экспертного сообщества».
Свищев отметил, что введение предлагаемой им нормы даст возможность «стимулировать граждан к ведению здорового образа жизни, что в конечном итоге окажет благоприятное воздействие на сохранение здоровья нации в целом».
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