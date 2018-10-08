В Амурской области завершилась вакцинация против гриппа

В Амурской области официально завершена вакцинация против гриппа. В этом году почти половина всего населения области сделала прививку,сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это примерно 400 тысяч человек.

Самыми активными оказались пенсионеры, пишет ОТР. Прививку от гриппа как способ профилактики болезни выбрали более 100 тысяч пожилых людей.