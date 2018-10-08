В Амурской области завершилась вакцинация против гриппа
8 октября 2018, 16:38 [ «Аргументы Недели» ]
В Амурской области официально завершена вакцинация против гриппа. В этом году почти половина всего населения области сделала прививку,сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Это примерно 400 тысяч человек.
Самыми активными оказались пенсионеры, пишет ОТР. Прививку от гриппа как способ профилактики болезни выбрали более 100 тысяч пожилых людей.
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