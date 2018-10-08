Бурматов дал срок до конца недели устранить аварийные люки

Люки и ливневки стали настоящими ловушками для автомобилистов в Челябинске. Дело в том,что после ремонта центральных улиц люки стали выше на несколько сантиметров,а ливневки - ниже. Либо лавировать, либо портить подвеску. Автомобилисты пожаловались депутату Госдумы Владимиру Бурматову, и он потребовал до конца недели устранить недоделки.

Напомним,что подобная ситуация уже происходила на проспекте Ленина.Тогда дорожники оставили люки вообще открытыми, и машины регулярно оставляли в них колеса и подвеску. Пластиковые ограждения регулярно "испарялись", и необходимобыло принимать срочное решение. После вмешательства парламентария люки восстановили втечение 4 дней, а не через полтора месяца, как обещали ранее.

В этот раз улицы Воровского и Блюхера будут доделаны до конца текущей недели. такое задание дал дорожникам Владимир Бурматов по поручению главы региона Бориса Дубровского.