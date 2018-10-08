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Ученые раскрыли, какая пищевая добавка грозит неврозами и раком
8 октября 2018, 10:29 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые раскрыли, что пищевая добавка Е129 - краситель "очаровательный красный" (Red 40), усиливающая вкусы сладостей, грозит детям и взрослым людям не только аллергией, повышенной возбудимостью - гиперактивностью, неврозами, но и онкологическими заболеваниями.
В США группа ученых провела исследования, посвященные пищевым добавкам, в том числе Е129, чтобы выяснить, какие особенно любимые у людей сладости могут спровоцировать развитие рака.
Ученые уверяют, что пищевые красители, особенно красного цвета, особо опасны для здоровья человека.
Добавка Е129 является мощным канцерогеном, этот краситель производят из продуктов нефтепереработки.
Е129 содержится в сладких газированных водах, в продукции с ягодным вкусом, например - мороженом, его добавляют при изготовлении разноцветных мармеладных фигурок, в производстве полуфабрикатов, кексов, бисквитов, в смесях для желе и сухих завтраков, - пишут научные медицинские издания.
Чем кормить своего ребенка - каждый родитель выбирает сам. Получив предупреждение от ученых, можно сделать правильный вывод.
Добавка Е129 запрещена для использования в пищевой промышленности в девяти странах Европы.
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