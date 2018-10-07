Монсеррат Кабалье будет похоронена рядом с родителями
7 октября 2018, 22:20 [ «Аргументы Недели» ]
Траурная церемония прощания с испанской оперной дивой Монсеррат Кабалье прошла в воскресенье, 7 октября, в Барселоне. Гражданская панихида началась в 15:00 по московскому времени.
Церемония прошла в центре погребальных ритуалов Лес-Кортс. На мероприятии присутствовали многие видные деятели искусств и политики, а также тысячи простых каталонцев.
Легендарная оперная певица Монсеррат Кабалье будет похоронена на католическом кладбище Сант Андреу (Sant Andreu) в Барселоне - там же, где ныне покоятся ее родители.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес