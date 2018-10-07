В Британии прошел собачий марш против Brexit‍

В столице Великобритании Лондоне владельцы собак вместе со своими питомцами прошли маршем по центру города. Таким образом англичане и их пушистые друзья выражали протест против Brexit.

В акции, получившей название Wooferendum March, участвовали сотни местных жителей со своими собаками. Целью мероприятия явилась необходимость донести до властей мнение граждан.

Лондонцы выступают против выхода Соединенного Королевства из Европейского Союза. Граждане Британии предлагают провести повторный референдум по данному вопросу.

Домашние питомцы сопровождали своих хозяев не случайно: в случае выхода из ЕС для Британии перестанет действовать система "европейского паспорта для домашних животных".

Кроме того, владельцы собак опасаются, что выход из Евросоюза может повлечь за собой ощутимый рост цен на собачье питание, а также ветеринарное обслуживание.