Армейцы ДНР приготовились к самому лютому холоду

Военнослужащие армии ДНР завершают подготовку окопов к зиме. Минусовая температура на окопах по ночам уже чувствуется даже без градусников. Пятая зима войны на Донбассе обещает быть холодной. Армейцы Донецкой народной республики приготовились к ней заранее.

Еще летом блиндажи были утеплены. Там, где позволяют условия, позиции оборудованы печками. Сами военнослужащие для несения ночных дежурств переодеваются в теплое. Армия Донецкой народной республики уже перешла на зимнюю форму одежды.

Как пояснили рядовые бойцы, они готовы даже к самым лютым холодам.