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На Донбассе раскрыли секрет легендарного снайпера (Фоторепортаж)

6 октября 2018, 14:27 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]

На Донбассе раскрыли секрет легендарного снайпера (Фоторепортаж)
Фото автора

На него охотились две группы антиснайперов. В ответ он сам открыл охоту на своих охотников. В Голливуде про него сняли бы суперблокбастер. Этим репортажем АН начинает серию репортажей про одного из самых профессиональных снайперов Донецкой народной республики.

Предыдущую группу антиснайперов украинской стороне пришлось экстренно эвакуировать. Так-то их прислали, чтобы они уничтожили одного-единственного снайпера, который появился на позициях армии Донецкой народной республики. Но когда донецкий снайпер «заминусовал» шестерых «антиснайперов», украинским генералам стало понятно, что против них работал профессионал высочайшего класса.

Спустя несколько дней на тот же участок прибыла вторая группа антиснайперов. Цель та же — снайпер. В отличие от первой группы, эти стрелки тоже были суперпрофи. Их было уже 25. Из них семеро с «тяжелым» (так называют работающие на большие расстояния винтовки). От этой группы «охотников» осталось 18 человек. Но и тем просто повезло.

Семерым «дальнобоям» повезло потому, что донецкий снайпер работал с СВД. С его рабочей дистанцией в один километр ему было до них просто не дотянуться. Остальным антиснайперам повезло потому, что «Шайтан» сделал небольшой перерыв в войне и решил съездить домой на побывку.

Работаем

Они пришли ночью. И это была на редкость удачная позиция. Единственный недостаток — сложно выйти живым, если накроют. И два преимущества: ночной прицел и глушитель на снайперскую винтовку.

Сумерки только-только проглотили поле. Луна лупила в спину, а впереди маячили густые заросли кустарника. Кусты всегда служат хорошим прикрытием от тепловизоров. Они плотной стеной перекрывают тепловую картину всего, что происходит за ними. Через поле крались три тени: Шайтан, второй номер и проводник-пехотинец.

Накануне вечером придумалась новая схема охоты на противника. Уже хорошо наученные горьким опытом украинские бойцы прятались в окопах, и даже не смели показать нос. Уж слишком сильно Шайтан проредил ряды бойцов противоборствующей стороны.

К той ночи Шайтан уже опробовал способ ловли на живца (точнее на огонек от сигареты, которую закуривал второй номер и держал ночью над окопами). Он не дал никакого результата.

«Что за третью мировую войну вы там развязали?» — спрашивали Шайтана после той ночи бойцы с окопов. Новая схема охоты сработала безупречно. После седьмого «минуса» (так называют уничтожение противника) украинская сторона начала беспорядочную стрельбу. Это и нужно было Шайтану. Ночью он работал по вспышкам и теперь методично отрабатывал то один выстрел, то другой.

А потом их накрыли. Накрыли скорее интуитивно. Заметить Шайтана невозможно. Это подтвердила практика. В тот момент против него на стороне противника уже активно работала вторая группа антиснайперов-суперпрофессионалов. Они даже не сумели заподозрить с каких точек работает Шайтан.

Та ночь была единственной, когда гений снайперского искусства, чуть не попал в переплет. На выбранную им позицию обрушился шквал огня. Туда прилетело все, что может прилететь. Спасли хладнокровие, тонкий расчет и хорошо выбранная позиция. Когда над головой начали рваться снаряды, снайпер продолжал стрельбу. Это было отвлечение внимания. Шайтан понимал, если он прекратит огонь, противник поймет, что нащупал место, откуда ведется огонь. И стрелял. В пяти метрах над головой снайпера дважды шарахнуло. Его обсыпало землей и осколками. Но он стрелял. Стрелял прицельно, точно, щадя каждый патрон.

И только когда украинская сторона перенесла огонь на другое место, Шайтан снялся с позиций. Это была большая охота.

Гений Шайтана

«Я поначалу просто боялся с ним работать», — рассказал корреспонденту АН Гримм. Он-то был вторым номером Шайтана: «Ну, там как. Снайпер никогда не делает больше двух — трех выстрелов с одной точки. А Шайтан мог сделать и четыре, и пять выстрелов с одной и той же позиции. Но потом я сходил пару раз с другими снайперами, и понял, что с Шайтаном я был, как у Христа за пазухой. Это гений, настоящий поэт снайпинга, образно говоря».

Та пара походов была, когда Шайтан поехал на побывку домой, и вместо него в подразделении прибыли еще два снайпера. Гримм повел их показывать места работы гения снайпинга.

«Когда увидел тех двоих в работе, уже начал мысленно хоронить», — вспоминает Гримм: «Шайтан оставил им в наследие группу антиснайперов, которые охотились на него. Против него же работали настоящие профи. Была информация, что основной костяк антиснайперов составили поляки-наемники, имеющие солидный боевой опыт. А тут его меняют, ну скажем так, дети. Слава Богу до реальной работы у них дело не дошло. И «укропы» решили, что Шайтан погиб».

Винтовка для Шайтана — это как кисть в руках художника. Когда оружие оказывалось в руках у этого величайшего снайпера и начинало говорить, молчали музы. Они просто восхищались той мелодикой картин, которые рисовал гений снайпинга Шайтана.

Школа Шайтана

«Сначала ты должен научиться определять расстояние на глаз», — учил Гримма Шайтан, когда они еще только начали ходить в паре. Второй номер сказал снайперу, что сам мечтает стать снайпером, и тот обещал обучать парня всему, что умеет сам: «Вот, сейчас идем по дороге, прикинь какое расстояние до поворота, а потом посчитай сколько шагов.»

Гримм теперь так и делал. Во время долгих походов между огневыми точками Шайтана, второй номер прикидывал дистанцию, а потом считал паршаги (пара шагов, длина которой у Гримма составляла приблизительно один метр).

«При движении по лесу, слушай шуршание листьев», — наставлял Шайтан Гримма, когда они шли по кромке леса: «Листва скрывает движение. Все движения должны быть плавными».

И Гримм учился. Уже потом, когда ходил с теми двумя снайперами, прибывшими на место Шайтана, его второй номер смотрел на них и морщился: так снайпера не ходят.

«Один еще ничего, двигался нормально», — вспоминает Гримм тех двоих снайперов, которые сменили его первый номер: «Учитывал тени, двигался аккуратно. А вот другой я даже не знаю, снайпер ли он был вообще, или просто, человек с винтовкой. Идем по кромке, этот бегает, дергается. Я ему раз намекнул: братан, мы на краю, двигайся плавнее. Второй раз намекнул. Он ноль внимания. Выходим на позицию. Там до блокпоста «укропов» около трехсот метров. Место такое, что противника без бинокля можно разглядеть. Показываю новичкам, мол, вон, позиция «укропов». Первый встал адекватно: спрятался за деревом, прицел в тень сунул, чтобы не бликануть. От второго я попросту офигел. Там на тропе просвет был, солнце лупило напрямую. Так этот реально выбежал на эту прогалину, резко встал и таращится в бинокль. Я чуть не поседел от этой выходки. Потом спрашиваю этого дурака: «Ты что творишь, тебя же грохнут? Ты представляешь, какие спецы против тебя тут работают?» Он говорит: «Братан, да я когда буду работать, буду по-другому двигаться». При каком таком «потом» ты будешь двигаться по-другому? Ты уже работаешь: определяешь свою огневую точку».

Первый новичок слился спустя несколько дней. Не смог определить для себя ни одной точки, сдал винтовку и начал просто дежурить на позициях с автоматом. Второй новичок имел опыт снайпинга, прошел Таджикистан. И поначалу Гримм подумал, что тот достаточно профессионален. Но потом увидел, как тот пилит пули у патронов.

«Я сначала не понял, что тот делает», — вспоминает Гримм: «Тут он поясняет, мол, пули так разворачиваются в розочку и наносят больший урон. Спрашиваю его, а как насчет баллистики? Он говорит, это вмешательство никак не влияет. А я чё. Я ж не снайпер какие-то советы давать».

Окончательно разочаровался в ветеране войны в Таджикистане Гримм после того, как увидел сменщика Шайтана в работе. Сначала тот удивил поползновениями перед окопами.

«Он объяснил, что там видно лучше», — усмехается Гримм: «Лучше там видно потому, что позиция Шайтана хорошо его маскировала. Маскировка действительно создавала помехи для обзора, но обеспечивала безопасную работу».

Гримм не рискнул ничего советовать снайперу, хотя своими глазами видел, как Шайтан наказывал украинских антиснайперов за любовь к подобным удобствам. Один зачем-то выполз на крышу и был тут же наказан за эту ошибку. Еще один ползал в кустах. Ему не повезло. Шайтан его заметил первым.

Как работает Шайтан

«Ух, ты, вот, он!» — вполголоса отмечает Шайтан. Он только что заметил того снайпера, который ползал в кустах: «Ползет правильно, как учили. Молодец какой!»

Потом был выстрел. Украинский снайпер ранен. Второй выстрел. Убит. Второй номер украинского профи начал палить из автомата. Так делают, чтобы свои прикрыли, например, когда нет времени на переговоры по рации. С позиций украинской стороны началась беспорядочная стрельба по окопам армии Донецкой народной республики. Шайтан на эту стрелкотню не обращает внимания. Он отвлекается лишь на секунду, а потом делает третий выстрел. Второй номер украинского антиснайпера ранен. Добивать его Шайтан не стал: снялся с огневой точки.

Это у него такая чуйка. Он всегда интуитивно понимает, когда можно работать, когда нет.

«Погоди-ка», — внезапно останавливается Шайтан. Они с Гриммом на лесной дороге, еще только идут на работу. Из глубины деревьев можно разглядеть террикон. Он в километре. Чего вдруг остановился Шайтан, его второй номер пока не понимает. Каждый день они ходят по этой дороге, и никогда особо не отвлекались на этот террикон.

В этот раз по дороге они обсуждали снайпершу-полячку, которая появилась на той стороне. Шайтан вспомнил, что ее недавно видели на украинском блокпосту на одной из трасс, по которой местные жители ездят из Украины в ДНР и обратно. Толстая злобная девка докапывалась до всех проезжающих машин, и вытрясала всю душу из водителей своими издевками. Говорила с хорошо различимым акцентом. Подловить полячку было главной целью Шайтана. И он делился своими размышлениями со вторым номером.

«Глянь, чего там появилось», — проговорил вполголоса Шайтан. Гримм приложился к биноклю и принялся рассматривать террикон (так называются искусственные горы на Донбассе, которые получаются после добычи угля). Что именно заметил снайпер, его второй номер не мог понять. Он внимательно рассматривал некоторое время назад появившуюся на склоне террикона позицию. Оказалось, он стал выглядеть совершенно иначе.

Разглядеть изменения Гримму удалось только в бинокль и то после пересказа Шайтана что именно он заметил. Потом второй номер долго пытал снайпера как тот понял, на что нужно смотреть. Шайтан не мог объяснить. Просто, почувствовал.

Просто, почувствовал — это и есть чуйка Шайтана. Когда он приходит на огневую точку, первым делом устраивает перекур. Этот перекур стал своеобразным ритуалом. Сначала Гримм удивлялся этой привычке и никак не мог понять почему Шайтан курит так часто. Потом второй номер заметил, что напарник во время перехода между позициями даже не прикасается к сигаретам. Так он понял: во время курения Шайтан настраивается на чуйку.

«Один раз приходим на точку, - вспоминает Гримм удивившее его однажды поведение снайпера, - Шайтан как обычно покурил. Потом принялся изучать позиции. Вдруг собирается, и мы уходим. Я ничего не понял, спрашиваю его, что случилось. Тот пожимает плечами и объясняет: просто почувствовал, что нужно сниматься. Потом переходим в другое место. С него видно ту же позицию, но с иного ракурса, и видим движение. Там был украинский снайпер. Точнее антиснайпер, который охотился на Шайтана. Ну, Шайтан и заминусовал его».

Продолжение следует…

Это первая часть истории одного из опытнейших снайперов Донбасса — знакомство с Шайтаном. В следующих репортажах мы продолжим рассказ истории охоты Шайтана и его противостояния с группами антиснайперов.

 

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Первая солнечная электростанция заработала в Чернобыле

В Чернобыльской зоне введена в эксплуатацию первая солнечная электростанция. Новый комплекс состоит из приблизительно 3800 панелей и расположен на территории, по большей части непригодной для проживания.

//Политика

Юнкер прогнозирует новую разрушительную войну в Европе

Юнкер прогнозирует новую разрушительную войну в Европе

Евросоюз должен серьезно отнестись к переговорам о вступлении стран Западных Балкан в состав ЕС, иначе в регионе может вспыхнуть новая война. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

//В мире

Кличко пошутил над оставшимися без горячей воды киевлянами

Кличко пошутил над оставшимися без горячей воды киевлянами

Киевский мэр Виталий Кличко пошутил над отсутствием горячего водоснабжения в городе и пояснил горожанам, как из холодной воды получают горячую. Оказывается, воду нужно подогреть.

//Экономика

Россия оказалась виновата в мировом дефиците шоколада

Россия оказалась виновата в мировом дефиците шоколада

Из-за растущего потребления шоколада в России на мировом рынке какао сформировался дефицит объемом 50 тысяч тонн. Россия занимает 2 место после Западной Европы с показателем 4,8 кг шоколада в расчете на человека в год.

//Происшествия

Мигранты дрались сегодня в метро

Мигранты дрались сегодня в метро

В московском метрополитене сегодня на станции "Савеловская" произошла потасовка. Очевидцы сообщили, что участники драки разбили несколько плафонов на эскалаторе, несколько человек получили травмы.

//Политика

Климкин считает, что за двойное гражданство с Россией надо уголовно наказывать

Климкин считает, что за двойное гражданство с Россией надо уголовно наказывать

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности рассмотреть возможность введения уголовной ответственности для украинцев, у которых второе гражданство - российское.

//Кино

Документальное кино: самые просматриваемые фильмы жанра

Документальное кино: самые просматриваемые фильмы жанра

Индустрия кино одна из самых популярных в мире. У каждого человека есть фильм или даже фильмы, которые он любит и может пересматривать по несколько раз в год. Кино захватило наш досуг настолько, что мы готовы платить за это деньги, лишь бы увидеть премьеру понравившегося фильма в кинотеатрах.

//В мире

После визита Папы Римского в Ригу привезли православную святыню

После визита Папы Римского в Ригу привезли православную святыню

Сегодня, 5 октября, в Ригу доставили великую христианскую святыню – чудотворную икону Пресвятой Богородицы, именуемую «Знамение» Курская – Коренная, чудесно явленную в 1295 году близ Курска. Еще и месяца не прошло после приезда Папы Римского Франциска в Латвию, когда католики Прибалтики чествовали главу Ватикана.

//Шоу-бизнес

Яна Рудковская опубликовала видео, как Ксению Собчак обозвали лошадью

Яна Рудковская опубликовала видео, как Ксению Собчак обозвали лошадью

Яна Рудковская показала, как Ксению Собчак во время записи видео назвали лошадью. На вечеринке, где происходила запись, также находились певица Полина Гагарина и модель Елена Перминова.

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