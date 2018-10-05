Горячий ТОП региональных новостей

На повестке дня уходящей неделе крупное ДТП в Тверской области, землетрясение в Челябинской области, изъятие более пяти с половиной килограммов марихуаны у жителя Ставропольского края и многое другое. Читайте Аргументы Недели и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

В Тверской области столкнулись автобус и маршрутка: 13 человек погибли. В Калининском районе Тверской области на трассе Тверь - Ржев у поселка Некрасово 5 октября произошло крупное ДТП. Там столкнулись рейсовый автобус и маршрутное такси. 13 человек погибли, сообщает Афанасий-бизнес. Как полагают эксперты, водитель маршрутки пошел на обгон и на огромной скорости врезался в автобус.

В Петропавловске-Камчатском будет построен визит-центр. Люди смогут получать туристскую и эколого-просветительскую информацию, выбрать маршрут и заказать экскурсию. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Дальнего Востока, пишет Полуостров Камчатка с ссылкой на пресс-службу мэрии Петропавловска-Камчатского.

180 ударами убили знакомого двое новосибирцев, а труп завернули в ковер и сбросили с пятого этажа. Инцидент произошел в Дзержинском районе Новосибирска в январе 2017 года. В одной из квартир дома по улице Гоголя компания мужчин и женщин распивала спиртные напитки. Об этом пишет НДН.инфо. Мужчина скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы.

В Кировстате рассказали, чем чаще всего болеют и от чего умирают жители области. Как сообщает Новый вариант, на первом месте — смертность от заболеваний сердца и сосудов (48,3% от общего числа умерших). Только за 2017 год по этой причине скончались 8991 человек. По причине новообразований ушли из жизни 3045 человек (16,4% от всех смертей), от заболеваний органов дыхания — 642 человека (3,4%), от болезней органов пищеварения — 857 человек (4,6%).

Калининград попал в топ-10 самых дорогих территорий ремонта дворов многоквартирных домов. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) проверили, в каком состоянии находятся дворы многоквартирных домов, которые были благоустроены в 2017 г. в рамках федерального проекта. Об этом пишет НИА Калининград с ссылкой на пресс-службу ОНФ. Мониторинг охватил 173 муниципальных образования в 64 регионах страны, в том числе и в Калининграде.

Ущерб от землетрясения в Челябинской области составил почти 40 млн рублей. Ущерб по 22 пострадавшим объектам образования, культуры и здравоохранения составил 32,8 миллионов рублей, а ущерб от повреждений многоквартирных домов - 1,5 миллиона рублей, отмечает Vestiural.

Жителю Самарской области, вырубившему орешник, грозит штраф 1,5 млн рублей. житель с. Боголюбовка Исаклинского района в мае текущего года, находясь на территории защитных лесов Аделяковского участкового лесничества Исаклинского района, незаконно вырубил сырорастущие кустарники породы «орешник», сообщает SamaraToday с ссылкой на пресс-службу прокуратуры Самарской области.

В Ставропольском крае у 32-летнего жителя полицейские изъяли более пяти с половиной килограммов марихуаны. Как пишет Ставропольский Репортер, мужчина выращивал запрещённые к возделыванию растения в собственном огороде. Во время обысков оперативники изъяли около 240 кустов конопли.