Все лучшее – на «Кубанской ярмарке»

В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжественном открытии VIII агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка».

Она проводится с 4 по 7 октября в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

«Кубань – лидер в стране по числу фермеров и ЛПХ. Вы должны быть максимально активны, чтобы устоять, чтобы быть конкурентоспособными. В этом году на развитие фермерства было выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Ни один другой регион России не вкладывает столько средств в эту сферу», – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на церемонии открытия ярмарки.

Участники выставки – представители малых форм хозяйствования (КФХ и ЛПХ) и предприятия малого бизнеса агропромышленного комплекса. В этом году «Кубанская ярмарка» принимает около 800 фермеров.

«Каждую осень изо всех муниципалитетов края на прилавки выставки поступает все, что только можно вырастить в наших условиях. Сегодня во всем мире популярны гастрономические туры и кулинарные путешествия. А у нас, по сути, и ехать никуда не надо. Жителям Краснодара, считаю, очень повезло – все лучшее представлено здесь», – сказал Юрий Бурлачко, приветствуя собравшихся на открытии «Кубанской ярмарки».

Руководитель краевого парламента также пожелал посетителям и участникам выставки удачных покупок и хороших продаж.

«Кубанская Ярмарка» является одним из крупнейших ежегодных событий Краснодарского края. Мероприятие пользуется огромным интересом, привлекая гостей из других регионов. Учитывая опыт предыдущих лет, планируется, что ее посетят около сотни тысяч человек. Выставка организуется при поддержке администрации края и кубанской столицы, а изначально инициатором проекта было Законодательное Собрание Краснодарского края.

Губернатор Кубани и спикер ЗСК осмотрели экспозицию, пообщались с ее участниками.

«Глядя на выставку, вспоминается сцена ярмарки из фильма «Кубанские казаки»: сегодня здесь царит такое же изобилие, так что можно было бы снимать его продолжение», – поделился впечатлением председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

На выставочной территории расположились свыше десятка кластеров по различным направлениям: «Животноводство», «Растениеводство», «Продовольственные товары», «Виноделие и сельский (аграрный) туризм», «Сельхозтехника, оборудование и технологии» и ряд других. Специальная зона отведена для народных умельцев.

Одна из основных целей выставки – содействие развитию малых форм хозяйствования через продвижение и реализацию продукции, обмен опытом и внедрение прогрессивных методов ведения сельскохозяйственного производства на Кубани. «Кубанская Ярмарка» – это еще и школа для

кубанских аграриев и площадка для обмена опытом. Поэтому организаторы подготовили обширную деловую программу, включающую круглые столы, мастер-классы и семинары для аграриев.