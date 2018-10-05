Кубань

//Новости партнеров

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Новости news.net.finam.ru

//Сад и огород

//самое читаемое

1

Названы опасные для Украины последствия возможного признания Россией ДНР и ЛНР
2

Пророчество толкователя Библии из США о войне России и Израиля опубликовали СМИ
3

Бывший премьер самопровозглашенной ДНР озвучил настоящую цель республик Донбасса
4

Украинский офицер объяснил срыв осеннего наступления ВСУ на республики Донбасса
5

В Верховной Раде сообщили причину невозможности вторжения ВСУ в российский Крым

//Общество 13+

Все лучшее – на «Кубанской ярмарке»

5 октября 2018, 17:10 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Все лучшее – на «Кубанской ярмарке»

В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжественном открытии VIII агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка».

Она проводится с 4 по 7 октября в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг».

«Кубань – лидер в стране по числу фермеров и ЛПХ. Вы должны быть максимально активны, чтобы устоять, чтобы быть конкурентоспособными. В этом году на развитие фермерства было выделено 1 миллиард 200 миллионов рублей. Ни один другой регион России не вкладывает столько средств в эту сферу», – сказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на церемонии открытия ярмарки.

Участники выставки – представители малых форм хозяйствования (КФХ и ЛПХ) и предприятия малого бизнеса агропромышленного комплекса. В этом году «Кубанская ярмарка» принимает около 800 фермеров.

«Каждую осень изо всех муниципалитетов края на прилавки выставки поступает все, что только можно вырастить в наших условиях. Сегодня во всем мире популярны гастрономические туры и кулинарные путешествия. А у нас, по сути, и ехать никуда не надо. Жителям Краснодара, считаю, очень повезло – все лучшее представлено здесь», – сказал Юрий Бурлачко, приветствуя собравшихся на открытии «Кубанской ярмарки».

Руководитель краевого парламента также пожелал посетителям и участникам выставки удачных покупок и хороших продаж.

«Кубанская Ярмарка» является одним из крупнейших ежегодных событий Краснодарского края. Мероприятие пользуется огромным интересом, привлекая гостей из других регионов. Учитывая опыт предыдущих лет, планируется, что ее посетят около сотни тысяч человек. Выставка организуется при поддержке администрации края и кубанской столицы, а изначально инициатором проекта было Законодательное Собрание Краснодарского края.

Губернатор Кубани и спикер ЗСК осмотрели экспозицию, пообщались с ее участниками.

«Глядя на выставку, вспоминается сцена ярмарки из фильма «Кубанские казаки»: сегодня здесь царит такое же изобилие, так что можно было бы снимать его продолжение», – поделился впечатлением председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

На выставочной территории расположились свыше десятка кластеров по различным направлениям: «Животноводство», «Растениеводство», «Продовольственные товары», «Виноделие и сельский (аграрный) туризм», «Сельхозтехника, оборудование и технологии» и ряд других. Специальная зона отведена для народных умельцев.

Одна из основных целей выставки – содействие развитию малых форм хозяйствования через продвижение и реализацию продукции, обмен опытом и внедрение прогрессивных методов ведения сельскохозяйственного производства на Кубани. «Кубанская Ярмарка» – это еще и школа для

кубанских аграриев и площадка для обмена опытом. Поэтому организаторы подготовили обширную деловую программу, включающую круглые столы, мастер-классы и семинары для аграриев.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

ХС

//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН

Все лучшее – на «Кубанской ярмарке»

Все лучшее – на «Кубанской ярмарке» 17:10

В Краснодаре губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко приняли участие в торжественном открытии VIII агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка». >>
Новокубанский район: поступательное движение вперед

Новокубанский район: поступательное движение вперед 04.10 18:14

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края по поручению председателя Юрия Бурлачко провели в Новокубанском районе расширенное выездное совещание в рамках подготовки традиционного Дня муниципального образования в краевом парламенте. >>
В Краснодаре работает Европейская школа торакальной хирургии

В Краснодаре работает Европейская школа торакальной хирургии 04.10 16:48

4 октября в НИИ-ККБ№1 имени проф. С.В. Очаповского открылась 7-я Европейская школа торакальной хирургии. Двухдневный научный форум объединил специалистов из лучших медицинских центров Европы, России и стран СНГ. >>
Дайте застройщику шанс!

Дайте застройщику шанс! 04.10 16:19

Решение проблемы так называемых обманутых дольщиков и долгостроев на Кубани приобретает подчас престранные формы. Одно дело, когда застройщик не хочет или не в состоянии решить вопрос о завершении строительства жилого дома. И совсем другое — когда руководитель стремится выполнить все взятые на себя обязательства >>
Тайны следствия или фокусы?

Тайны следствия или фокусы? 04.10 16:08

Пятеро краснодарских полицейских отдела по контролю за оборотом наркотиков под следствием, а двое граждан, задержанных с поличным, на свободе — таков промежуточный итог истории, которая тянется больше года. >>
Остап в папахе

Остап в папахе 04.10 16:03

История развивается по спирали. Витки ее то отстоят друг от друга на столетия, а то настолько близки и узнаваемы, что так и просится классическое: «Ба, знакомые всё лица!» Вот так история с попытками пролезть во власть атамана Усть-Лабинского районного казачьего общества Васильченко уж очень напомнила атмосферу 90-х в стране. >>

//Новости МирТесен



Дело истребовано… Значит, появилась надежда

Дело истребовано… Значит, появилась надежда 04.10 15:55

Верховный Суд России подарил надежду на восстановление справедливости краснодарке Валентине Шинкаренко, о чьей чудовищной ситуации мы писали. >>
Животноводство на подъеме

Животноводство на подъеме 04.10 15:36

Во вторник, 2 октября, рабочий день спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко прошел в Лабинском районе. Цель визита в муниципалитет и, в частности ООО «Агрофирма «Прогресс»» – оценка практической реализации принятого в апреле закона о развитии животноводства и производства животноводческой продукции. >>
Противодействовать преступности

Противодействовать преступности 04.10 15:36

В Геленджике под председательством главы региона Вениамина Кондратьева состоялось совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии Краснодарского края. В работе принял участие спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко. >>

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко 04.10 15:35

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в крае стартовал цикл мероприятий по мониторингу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». >>
Мастер-класс по налогам теперь и в городе Ростове-на-Дону!

Мастер-класс по налогам теперь и в городе Ростове-на-Дону! 04.10 09:40

Совсем скоро, 27-28 ноября состоится мастер-класс на тему: "Как снизить налоги законно и безопасно"! >>
Призвание — дарить легкое дыхание

Призвание — дарить легкое дыхание 04.10 09:39

НИИ — Краевая клиническая больница №1 имени профессора С. В. Очаповского, возглавляемая гениальным хирургом, академиком РАН, заслуженным врачом России, Героем Труда России, доктором медицинских наук, профессором Владимиром Порхановым, без преувеличения является лучшим лечебным учреждением юга России >>

//Новости Redtram

Инвестиционные возможности края

Инвестиционные возможности края 04.10 09:39

В Краснодаре прошла презентация инвестиционных возможностей края для ведущих консалтинговых компаний. Мероприятие организовал Департамент инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. >>
На личном контроле краевой власти

На личном контроле краевой власти 04.10 09:38

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание по вопросам строительства социальных объектов. >>
Нельзя допустить отключения газа

Нельзя допустить отключения газа 04.10 09:37

В преддверии отопительного сезона губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел совещание, на котором обсудили вопросы, касающиеся погашения задолженности за газ. >>

//Новости ADWILE

Организация — на высшем уровне

Организация — на высшем уровне 04.10 09:37

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев провел расширенное планерное совещание, в ходе которого обсудили уровень организации медицинской помощи и безопасности в ходе проведения на территории края российского этапа гонок Гран-при «Формулы-1», а также фестиваля «Казачья слава» в выставочном комплексе «Атамань». >>
Билет в будущее

Билет в будущее 03.10 13:57

Члены рабочей группы комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи под руководством Виктора Чернявского совместно с министерством образования провели совещание на базе Ейского полипрофильного колледжа. >>
Тарифное регулирование в действии

Тарифное регулирование в действии 02.10 10:20

На планерном совещании под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты обсудили результаты тарифного регулирования на жилищно-коммунальные услуги. >>
Депутаты рассмотрели вопросы оказания медицинской помощи детям

Депутаты рассмотрели вопросы оказания медицинской помощи детям 02.10 10:20

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко 1 октября провел в стенах кубанского парламента планерное совещание, на котором рассматривались вопросы повышения качества и доступности оказания медицинской помощи детям в Краснодарском крае. >>
Кубанские депутаты побывали на конференции во Владивостоке

Кубанские депутаты побывали на конференции во Владивостоке 02.10 10:20

По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко председатель комитета ЗСК по физической культуре, спорту, делам молодежи и взаимодействию с общественными объединениями, председатель Совета молодых депутатов Кубани Александр Поголов принял участие в выездной конференции Совета Федерации во Владивостоке. >>
На контроле - расходование бюджетных средств

На контроле - расходование бюджетных средств 29.09 10:59

Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко провел совместное заседание комитетов ЗСК, посвященное рассмотрению актов Контрольно-счетной палаты Краснодарского края. В работе заседния приняли участие глава Краснодара Евгений Первышов, заместитель председателя Контрольно-счётной палаты Краснодарского края Наталья Романец, представители органов исполнительной власти региона, депутаты, аудиторы КСП и руководители организаций и предприятий, где осуществлялись проверки. >>

//Новости партнеров

Курортный сбор как стимул развития

Курортный сбор как стимул развития 27.09 16:08

В Краснодаре прошло первое заседание Общественного совета по осуществлению контроля за расходованием средств Фонда развития курортной инфраструктуры. В нем по поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко приняли участие заместитель председателя комитета ЗСК по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Сергей Орлов и секретарь комитета Андрей Булдин. >>
«Голубой флаг» для лучших пляжей

«Голубой флаг» для лучших пляжей 27.09 11:42

Лучшие пляжи Сочи подтвердили свое право на «Голубой флаг». Специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE) с 1987 года отмечает пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям. >>

Иппотерапия — детям, ипповенция — родителям 27.09 09:33

Краснодарская краевая общественная организация содействия интеграции и адаптации детей с ограниченными возможностями «Крылья» стала в этом году победителем конкурса президентских грантов с проектом «Иппотерапия — детям, ипповенция — родителям». >>
Состоялись соревнования по конкуру

Состоялись соревнования по конкуру 27.09 09:30

Ежегодные соревнования по конкуру на призы Законодательного Собрания Краснодарского края и Совета молодых депутатов Кубани состоялись в поселке Южный Динского района, в конно-спортивном комплексе «Гасконь». >>
Помочь предприятиям работать эффективнее

Помочь предприятиям работать эффективнее 27.09 09:30

Руководители промышленных предприятий края приняли участие в семинаре «Повышение производительности труда как важнейший фактор увеличения прибыли. Развитие без инвестиций», который организовал Региональный центр компетенций в сфере производительности труда, созданный на базе Фонда развития промышленности Краснодарского края. >>
Больше спорта — больше здоровья

Больше спорта — больше здоровья 27.09 09:29

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев совместно с вице-губернаторами и мэром Краснодара Евгением Первышовым посетил площадку под строительство спортивного комплекса в краевом центре. >>

//Новости партнеров

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Redtram

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

Загрузка...

//Мы в соцсетях

Загрузка...
//Наши партнеры