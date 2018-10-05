Под Екатеринбургом подожгли храм святых Царственных Страстотерпцев

В поджоге Царского храма мужского монастыря "Ганина Яма" подозревается 20-летний мужчина. Полиция его уже задержала. Пожар на Ганиной Яме произошел в ночь на 4 октября. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, спасателям сообщили о пожаре в церки поступила в 1:25. Храм построен из дерева. Огонь быстро распространился и охватил здание Царского храма.

Пламя частично повредил иконостас и малый купол храма, - сообщает znak.com. На месте происшествия пожар тушили 65 сотрудников МЧС и 16 пожарных машин. Они под утро завершили разбор и проливку сгоревших конструкций.

На месте происшесвия работали следователи. Пресс-секретарь областного главка МВД РФ Валерий Горелых сообщил, что изъятые на месте вещественные доказательства сразу позволили полицейским предположить поджог. Поджигателя даже искать не пришлось. Подозреваемый сам явился в полицию наутро после пожара, 4 октября, но не затем, чтобы написать явку с повинной. Он заявил, что у него якобы пропали личные документы. Мужчина был задержан. При допросе он сознался, что не только поджег храм, но и похитил деньги из ящика для пожертвований, взломав его, когда убегал с места ЧП.

Царский храм - один из самых посещаемых прихожанами и туристами.