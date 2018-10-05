Единороги в Челябинской области

Современная тенденция такова, что детские праздники обходятся порой не дешевле, чем взрослые. Угощение, украшения – на все это тратится немало денег, но на организации праздника вполне можно сэкономить, при этом нисколько не потеряв в качестве! Так, купить всю атрибутику для детского праздника вы сможете в магазине постоянных распродаж «Галамарт» - цены в нем вас приятно удивят.

Настоящий тренд 2018 года – единороги! Они и раньше были популярны, но последнее время всенародная любовь к этим мифическим лошадкам достигла апогея: печенье в виде единорога, блокноты с единорогом, костюмы в виде единорогов… Так почему бы не устроить детский праздник, оформленный в этой же тематике? Ведь единороги и их яркая радужная раскраска просто идеально подходят для этого!

Для украшения стола

Набор бумажных тарелок (6 шт. - от 29 руб.)









Набор бумажных стаканов (6 шт. – от 35 руб.)









Бумажные салфетки (12 шт. – от 39 руб.)









Набор трубочек для напитков (6 шт. – от 19 руб.)









Праздничная скатерть (от 49 руб.)









Конечно, бумажная посуда – это, в первую очередь, практично, когда речь идет о детях, но и она может быть очень красивой и праздничной: доказательство тому – очаровательные тарелки и стаканы с единорогами. А праздничная скатерть, салфетки и забавные трубочки добавят «сказочного» колорита празднику!

Для декора интерьера

Светильник в форме единорога (от 199 руб.)









Копилка в виде единорога на облачке (от 340 руб.)









Такие мелочи создадут настоящую атмосферу праздника в вашем доме и порадуют детей.

Для подарков

Заколки-зажимы с единорогом (2 шт. – от 39 руб.)









Брелок-подвеска в виде единорога (от 169 руб.)









Набор гудков (6 шт. – от 49 руб.)









Брелок в виде единорога (от 79 руб.)











На детском празднике без подарков никуда! Гудки, брелоки и заколки с забавными единорогами приведут в восторг детей, а вот низкие цены – приятная новость уже для родителей. "Все эти и многие другие интересные товары вы найдете в магазине постоянных распродаж "Галамарт". Также сделать покупки можно, не выходя из дома, в интернет-магазине «Галамарт» www.galamart.ru.



Устроить сказочный праздник проще, чем может показаться на первый взгляд!



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