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Дайте застройщику шанс!

4 октября 2018, 16:19 [«Аргументы Недели. Кубань», Марина СВЕТЛОВА ]

Дайте застройщику шанс!

Решение проблемы так называемых обманутых дольщиков и долгостроев на Кубани приобретает подчас престранные формы. Одно дело, когда застройщик не хочет или не в состоянии решить вопрос о завершении строительства жилого дома. И совсем другое — когда руководитель стремится выполнить все взятые на себя обязательства, как говорится, впрягается по полной, чтобы в отведенные законом сроки ввести дом в эксплуатацию, а ему всячески в этом препятствуют… И делает это в том числе и часть дольщиков, которые, страстно мечтая о получении документов о праве собственности на приобретенное жилье, вне всякой логики своими действиями, инициированием уголовных дел сами же отдаляют долгожданный момент…

 

Почему застопорилось дело?

Очень наглядным примером такой тенденции является ситуация с ЖК «Каскад» в Краснодаре, по улице Леваневского, 187. Этот объект капитального строительства готов на 98 процентов! Он подключен к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Некоторые дольщики уже даже обживают приобретенные квартиры. Вся загвоздка в одном: в отсутствии необходимой электрической мощности. Если ссылаться на заключения специалистов, необходим отбор дополнительных 250 квт электрической мощности (по II категории надежности) для обеспечения дома электроснабжением в соответствии с проектными решениями. Но эту проблему руководитель предприятия-застройщика — ООО «УДП» Алексей Волгин уже бы решил, если бы его в связи с возбуждением уголовного дела по заявлению нескольких дольщиков не заключили под стражу. Срок содержания под стражей уже продлевался на один месяц и истекает в очередной раз 18 октября. За два месяца, в течение которых к нему применена такая строгая мера пресечения (а ведь речь идет в материалах дела об экономическом преступлении, а не об убийстве, разбое и так далее), проблема дополнительных энергомощностей уже бы активно решалась. Сейчас же дело застопорилось.

Как известно, согласно приказу Департамента архитектуры и градостроительства администрации МО г. Краснодар разрешение на строительство ЖК «Каскад» действительно до 31 декабря 2018 года. И вполне реально до этого срока решить все вопросы введения в эксплуатацию дома. Если бы не одно но — содержание под стражей руководителя ООО «УДП».

 

Нюансов много, но…

Журналисты «Аргументов недели» ознакомились с обстоятельствами дела и документами, имеющими отношение к истории ЖК «Каскад». И надо сказать, что нюансов в этой непростой ситуации много. Сегодня в производстве отдела полиции Центрального округа СУ УМВД России по г. Краснодару есть уголовное дело, по которому вынесено постановление о признании Алексея Волгина потерпевшим в результате действий генподрядчика — ООО «КСК». Речь в данном случае идет о строительно-монтажных работах на сумму более чем 87 миллионов рублей. Они значатся как выполненные «КСК» и принятые ООО «УДП». Но таковые «в действительности ответственными лицами ООО „УДП” не принимались, акты выполненных работ по форме КС-2 не подписывались, тем самым ООО „КСК” завладело денежными средствами в сумме 87 226 078,60 рублей…», говорится в постановлении о признании руководителя фирмы-застройщика потерпевшим от 8 сентября 2017 года.

 

Парадоксы следствия

Примечательно, что следователь, вынесший данное постановление, одновременно ведет и другое дело, по которому директор ООО «УДП» уже является подозреваемым. Якобы он еще в 2012 году «с целью преступного обогащения вступил в сговор, направленный на совершение хищения чужого имущества, путем обмана завладел денежными средствами граждан (дольщиков) в особо крупном размере». Но дело в том, что шесть лет назад Алексей Волгин не являлся руководителем ООО «УДП». В должность директора общества он вступил только в декабре 2016 года, через год после продления разрешения на увеличение этажности и сроков строительства ЖК «Каскад» (а стройка, чего греха таить, все-таки затянулась), сразу включился в работу. И на сегодняшний момент за малым исключением фактически выполнил свои обязательства по завершению работ.

 

Где логика?

Сейчас в стане дольщиков, приобретших жилье, наметился раскол. Кто-то понимает, что только руководитель ООО «УДП» собственной персоной сможет быстро решить все проблемы и завершить долгострой. А кому-то хочется, как говорится, крови — и именно эта часть дольщиков иниицировала заключение нынешнего директора ООО «УДП» под стражу. Это привело к тому, что процесс «достройки» только затянулся. В дело вмешалась и политика. Но ведь в данной ситуации даже не нужен инвестор… Решение очень простое: выпустить Алексея Волгина из-под стражи.

Да, дольщики согласно законодательству о защите прав потребителей имеют право требовать компенсацию от застройщика в связи с тем, что возведение жилого дома затянулось. Справедливость в этом деле лучше искать в гражданско-процессуальном порядке. Намного бы вышло продуктивней. Добиваясь уголовного преследования застройщика, дольщики только усугубили ситуацию. В конце концов, у кого найдется и желание, и возможность заниматься «достройкой», если А. Волгин останется за решеткой? Это риторический вопрос…

 

До цели полшага

Алексеем Волгиным уже достигнута договоренность с предприятием ООО «Эгида Инвест» о приобретении недостающих энергомощностей. ООО «Эгида Инвест» 27 августа 2018 года в адрес ООО «УДП» были выданы технические условия для присоединения объекта ЖК «Каскад» к электрическим сетям «Эгида Инвест» для отбора дополнительной мощности в размере 250 квт. Застройщиком также заключен договор о присоединении к электрическим сетям. Оплата по данному договору произведена в полном объеме.

Алексеем Волгиным с проектной организацией ООО «Цетрино» была проработана разбивка трассы для прокладки кабельной линии. Определено место под установку трансформаторной подстанции. Заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ ООО «Цетрино», который тоже полностью оплачен. Рабочая документация по электроснабжению ЖК «Каскад» уже прошла согласование фактически во всех инстанциях. Дело за малым: реализовать проект и провести работы по прокладке кабеля и подключению дома к электросети. Но, пока А. Волгин находится под стражей, это невозможно. Да, у одного из юристов ООО «УДП» есть доверенность на право действовать от имени А. Волгина, но этого недостаточно. Ведь многие договоренности завязаны на личных контактах последнего, и только он знает все нюансы той работы, которую нужно завершить.

Стоит отметить, что в 2017 году Департаментом по надзору в строительной сфере Краснодарского края проводился ряд проверок ООО «УДП» и ООО «КСК» (в том числе инженерно-технического обеспечения, инженерных систем и оборудования объекта капитального строительства, а также усиления здания жилого комплекса «Каскад»). И нарушений организационно-правового порядка и качества строительства не было выявлено!

В августе 2017 года Алексей Волгин принимал активное участие в совместной работе инициативной группы участников долевого строительства, представителей администрации Краснодара, ООО «КСК», филиала АО «НЭСК-Электросети» «Краснодарэлектросеть», Департамента архитектуры и градостроительства МО г. Краснодар и Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края, результатом которой стало составление плана мероприятий о дальнейших действиях застройщика и генерального подрядчика по завершению строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Застройщик неукоснительно этого плана придерживался. Его целью было одно: скорейшая сдача ЖК «Каскад» в эксплуатацию, для того чтобы участники долевого строительства наконец получили официально свои квартиры, зарегистрировав на них права собственности.

Но такое впечатление, что в дело вмешались некие силы, и теперь, когда до желаемого результата меньше полушага, руководителя ООО «УДП» заключили под стражу. В своем письме в Прокуратуру Краснодарского края и Следственное управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю он подробным образом описывает свою позицию и просит руководство этих структур взять расследование уголовного дела в отношении него и неустановленных лиц под личный контроль с целью обеспечения полного, всестороннего и объективного расследования и принятия законного и обоснованного решения. Кроме того, Алексей Волгин указывает, что, находясь под стражей, он не может «оперативно руководить и контролировать процедуру сдачи дома ЖК „Каскад” в эксплуатацию».

Хочется верить, что здравый смысл у должностных лиц, от которых зависит благоприятный исход дела,— скорейшая сдача ЖК «Каскад» в эксплуатацию — возобладает. Иначе не избежать недовольства всех более чем 280 участников долевого строительства, а не только шести, фамилии которых фигурируют в уголовном деле. Нельзя также допустить начала процедуры банкротства ООО «УДП» (судебные разбирательства в арбитраже также идут в настоящее время), иначе масштабы проблем дольщиков ЖК «Каскад» превратятся в катастрофические…

От редакции: мы следим за развитием ситуации и о том, каковы будут дальнейшие события, обязательно расскажем на страницах нашей газеты.

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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