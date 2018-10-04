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Глава Металлургического района поздравил педагогов с днем учителя

4 октября 2018, 15:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

Глава Металлургического района поздравил педагогов с днем учителя

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляю Вас с Днем учителя! Своей самоотверженностью, неустанным трудом и постоянным творческим поиском вы закладываете основы завтрашнего дня нашей Родины. Именно от Вас во многом зависит, насколько образованным и духовно богатым будет подрастающее поколение. И здесь нашему городу есть, чем гордиться!

Вы посвятили свою жизнь благородной миссии - обучению и воспитанию подрастающего поколения. Помимо знаний и жизненного опыта вы передаете своим воспитанникам часть своей души, раскрываете их индивидуальные способности, подготавливая каждого к большому жизненному и профессиональному пути.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и благодарных учеников! Спасибо Вам за Ваш труд!

Глава Металлургического района С.Н. Кочетков

Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)

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1 октября в мире отмечается День пожилого человека. ХК «Трактор» в этот день принимает на домашнем льду ХК «Динамо» (Москва). Организаторы приготовили много сюрпризов и подарков для болельщиков. >>
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