Депутат Милонов предложил запретить школьницам краситься

Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов (партия "Единая Россия") предложил ввести в школах "этикет учащегося" и запретить ученикам пользоваться косметикой, а также красить волосы.

По мнению Милонова, следует жестко регламентировать проявления учениками музыкальных предпочтений или указания собственной причастности к неформальным объединениям.

"Школа - не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям", - приводит цитату из письма Милонова РИА Новости.

Таким образом депутат ЕР предлагает защитить школьников разных возрастов от "зловредного влияния" поп-культуры.