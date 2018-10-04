Депутат Милонов предложил запретить школьницам краситься
4 октября 2018, 15:21 [ «Аргументы Недели» ]
Член международного комитета Госдумы Виталий Милонов (партия "Единая Россия") предложил ввести в школах "этикет учащегося" и запретить ученикам пользоваться косметикой, а также красить волосы.
По мнению Милонова, следует жестко регламентировать проявления учениками музыкальных предпочтений или указания собственной причастности к неформальным объединениям.
"Школа - не место для демонстрации своих пристрастий в музыке или к неформальным течениям", - приводит цитату из письма Милонова РИА Новости.
Таким образом депутат ЕР предлагает защитить школьников разных возрастов от "зловредного влияния" поп-культуры.
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