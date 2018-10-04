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В Челябинске установят три тысячи новых контейнеров для мусора

4 октября 2018, 09:43 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]

В Челябинске установят три тысячи новых контейнеров для мусора

Прямо сейчас в Челябинске началась сборка новых, более вместительных контейнеров для бытового мусора. Они частично заменят баки в Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска. Всего ожидается установка порядка трех тысяч новых емкостей.

Три тысячи баков планируют поставить всего за 10 дней. Они позволят вывозить на 60 процентов больше отходов, чем контейнеры старого образца. Заменой емкостей занялись специалисты Центра коммунального сервиса, который пришел в Челябинск на борьбу с мусором.

 

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