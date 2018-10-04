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Онкологи призвали остерегаться мошенников после объявления Нобелевки по медицине
4 октября 2018, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]
Российские онкологи призвали остерегаться мошенников и шарлатанов после объявления лауреатов Нобелевской премии в области физиологии и медицины за открытия в терапии рака. Специалисты предупреждают: вероятно, сейчас начнется, в кое-где, возможно, уже началась, волна обманов людей, больных раком, и их родстенников, - сообщает kp.ru.
Российские онкологи предполагают, что циничные и алчные врачеватели будут наживаться на отчаявшихся людях, выдавая за уникальный "нобелевский" метод иммунотерапии всевозможные иммуномодуляторы. Как отмечают экперты, многие из них давно известны, но только они не получили никаких доказательства эффективности в реальном лечении рака.
Известный московский онколог, доктор медицинских наук Николай Жуков подсказал, как распознать обман, если предлагают "новейшую терапию".
1. Препараты, в основе которых лежит открытие нобелевских лауреатов, относятся к классу лекарств. Это официально зарегистрированные лекарства, а не БАД, какими часто бывают иммуномодуляторы.
2. Это отдельный конкретный класс медпрепаратов. Их правильное научно-медицинское название — ингибиторы контрольных точек иммунного ответа.
3. Все препараты данного класса относятся к категории "моноклональные антитела". Эти действующие вещества должны быть указаны в аннотации к лекарству.
4. В инструкции к иммуномодуляторам (то есть не лечащим рак средствам) обычно пишут, что они предназначены для поднятия иммунитета. В аннотации к реальному иммунотерапевтическому препарату, лекарству, указываются конкретные медицинские показания, точные диагнозы.
5. Врач-онколог, назначая вам настоящий иммунотерапевтический препарат, никогда не скажет, что это "для поднятия иммунитета".
Врач сообщит, что это иммунный препарат, эффективность которого доказана при конкретном виде злокачественной опухоли.
6. Важный момент - когда зарегистрировано лекарство. Первый иммунотерапевтический препарат официально зарегистрирован в США в 2011 году, в России зарубежное лекарство такого класса впервые зарегистрировано только в 2016 году.
7. Нужно иметь в виду: есть четкий перечень видов опухолей, для которых официально зарегистрировано применение иммунотерапевтических препаратов. На сегодня в мире их 15, в России зарегистрированы 9.
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