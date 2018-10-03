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Репортер всегда остается на переднем крае

Союзу Журналистов России – 100 лет

3 октября 2018, 20:33 [«Аргументы Недели», Игорь МИХАЙЛОВ ]

Репортер всегда остается на переднем крае

С 6 по 12 октября 2018 года в городе Сочи, в известной с советских времен горстинице «Жемчужина»,   пройдет Медиафорум «Инфорум Союза журналистов России» - XXII фестиваль «Вся Россия». Это мероприятие пройдет в год празднования 100-летия Союза журналистов России. В преддверии этого знакового события, мы встретились с главой Союза Журналистов России (СЖР) Владимиром СОЛОВЬЕВЫМ.

 

 - Владимир Геннадиевич, недавно вы возглавили Союз журналистов России, самую уважаемую журналистскую организацию  страны. Какое вам досталось хозяйство? 

- Приходиться учиться на ходу, порой действуешь интуитивно.  Вся моя предыдущая работа журналистом, работа на основных телеканалах страны и в кремлевском пуле, работа в «горячих точках» -   была подготовкой к нынешней деятельности. Я знаю всех основных игроков на этом поле, знаю очень много коллег. И этот опыт, в чем-то облегчает работу. Союз журналистов смог удержаться в самые непростые годы, благодаря, в том числе,  и  многолетнему руководителю  Всеволоду Леонидовичу Богданову. Он в самые трудные годы смог удержать СЖР от развала. Хотя нарекания в адрес организации были. Многие коллеги говорили о том, что уже даже ничего не слышали давно про Союз,  и даже не знали, жив ли он вообще! Не знали, чем он толком занимается.

Понимал, что я попадаю в совершенно другую систему и нужно будет перестраивать и образ жизни и образ мыслей и совершенно по-другому строить деятельность. Но такого драйва, как сейчас, у меня, наверное, не было никогда, даже в самые горячие времена, когда работал в программе «Время». Тогда буквально в течение недели перелетал из военной Чечни, куда-нибудь на саммит на Окинаву, оттуда куда-нибудь на встречу Миттерана с Путиным в Брюссель, оттуда обратно в Чечню, оттуда на саммит тысячелетия в Нью-Йорке. Иногда просыпался и думал, где я нахожусь и что надо делать в этот момент.

Но сейчас во многом гораздо круче от того, что надо мной нет начальника. Когда пришел на работу в первый день, мне принесли приказ: «По итогам съезда назначить Председателем Союза журналистов Соловьева Владимира Геннадиевича, подпись Соловьев В.Г». Я недоумевал. Как так? Сам себя должен назначить? Да, сам себя, потому что над нами никого нет. Сейчас сам решаю, куда ехать, что делать, с кем общаться. Зачастую не могу отказаться от такого количества встреч и поездок, Мне конечно приятно, что я заработал золотую карточку «Аэрофлота» за этот год, как приятный бонус, но таких перелетов, как сейчас, у меня действительно не было никогда. 

Это встречи с людьми совершенно на другом уровне, когда не нужно спешить на прямое включение и срочно делать репортаж и искать, откуда его перегонять. Иногда в роли  такого свадебного генерала нужно кого-то наградить. Иногда нужно приехать и разбираться в том, кого полиция арестовала на митинге, иногда нужно выбивать для нашего отделения помещение или что-то еще необходимое, иногда нужно проводить Форум. 

Раньше у Союза журналистов вообще не было пресс-службы, теперь она активно работает. Раньше на сайте за месяц появлялось 2-3 новости, теперь 2-3 новости появляется в день, а то и больше. В союз все больше и больше вступает молодежь, вступают целыми редакциями, такие, как «Вести Калининграда», вступают обозреватели программ «Время», «Вести». Теперь у нас 83 региональных отделения по всей стране и 70 тысяч человек.  Я считаю, что это элита журналистского сообщества, это приблизительно 10-я – 12-я часть журналистского сообщества из разных регионах страны. 

- На днях в Сочи Союз журналистов России проводит Общероссийский Форум в честь 100-летия организации, что будет там обсуждаться? Какие перспективы ожидают журналистское сообщество? 

- Этот Форум проходит уже больше 20-ти лет. Чаще всего он проходил в Дагомысе. Но мы поняли, что нужно  как-то поменять обстановку и там гораздо удобнее. Это первый Форум, которое организует новое руководство СЖР. Мы очень волнуемся, но мы намеренно идем на риск. «Жемчужина» находится близко к морю, там прекрасный теплый бассейн рядом, набережная со всеми шашлыками и другими праздниками жизни круглые сутки. Так вот мы хотим сделать так, чтобы то, что  будет происходить в аудиториях конкурировало с теплым морем, с бассейном и с праздником жизни на набережной.. Мы долго думали, как это сделать и поняли, нам нам обязательно нужно налаживать контакты между регионами. Туда должны  обязательно приезжать коллеги, которые сильно продвинулись в профессии, которые могут рассказать о том, что происходит в медиапространстве. Как  развиваются соцсети, как строить по новому газеты, как строить радио, телевидение, как придумывать новые программы, это не всегда в регионах доступно.

Если говорить честно, то  журналистские Форумы многие годы проводились по принципу – мы все собираемся, чем-то друг друга награждаем, а потом хорошее застолье, пьянка. Все радостно разъезжались. Мы, конечно, не против застолья, и после больших Форумов, мы их тоже устраиваем, в Сочи они тоже будут, тем более  в честь нашего 100-летия.

Сейчас же интерес огромный . Хотели в этом году пригласить  20 регионов, но в итоге примут участие  29, от Магадана до Калининграда. Так что теперь опора именно на регионы. Надеюсь, что открывать Форум будет Эрнест Мацкявичус, приедет и Ольга Скобеева с Поповым, приедет политический обозреватель центрального телевидения Александр Иванович Тихомиров. Приедет Президент Якутии, планирует Председатель торгово-промышленной палаты, естественно будет губернатор Кубани, мэр Сочи, будут и Кубанский хор и презентация горлового пения, параллельно много, много всего. У нас уже получается около 1 200 участников.  Зарезервирована вся «Жемчужина» и  соседние отели. Многие даже приезжают и живут где-то там за свой счет, просто платят регистрационный сбор, получают аккредитацию и будут  участвовать в «круглых столах». 

- Как известно, хозяйством в Союзе журналистов занимается самый молодой секретарь Союза Денис Токарский. С его приходом в делах еще пару лет назад наметилась тенденция к порядку, к эффективности. Какие есть у Союза журналистов скрытые хозяйственные резервы, которые ранее не использовались, но которые  планируете задействовать?

- Денис Токарский мой соратник, действительно совершенно уникальный человек. Я редко видел людей  его поколения, которые бы так отдавались работе и которые бы так четко выстраивали логистику своей работы. Он действительно за эти 2 года стал профессионалом нашего дела и не случайно он возглавляет и Секретариат и занимается в том числе организационно-хозяйственной частью деятельности. Ему удалось оптимизировать  финансовые дела. У нас достаточно большой аппарат здесь в Москве, у нас центральный офис, в котором мы сейчас находимся на Зубовском бульваре. Плюс у нас  Дом журналистов, парадный офис Дома журналистов на Никитском бульваре, у нас в общей сложности около 100 человек здесь трудится, включая уборщиц и поваров в Домжуре. Когда-то у меня была мечта небольшое кафе для журналистов иметь. Теперь в нашем ведомстве есть 2 ресторана. Получается, что можно реализовать свои гастрономические находки из разных странах мира. Я сам собираю гастрономические вещи, даже фотографирую и записываю. Надеюсь, когда-нибудь издам гастрономический путеводитель по миру. Мы с руководством ресторана придумываем новые меню, я какие-то вещи подсказываю из того, что где-то насобирал в разных странах мира, хотя, конечно,  сам склонен к Балканскому варианту меню.

 - Будет такая международная журналистская кухня.

- Да, и мы, кстати, в Доме журналиста хотим восстановить, и уже первые попытки есть, клуб иностранных журналистов. Мы уже ведем переговоры, будем проводить там встречи иностранных аккредитованных в России журналистов с очень известными российскими коллегами, и все это будет происходить за столом в непринужденной атмосфере.

- Недавно на съезде СЖР была принята программа о модернизации Союза. Одной из задач объявили создание системы грантов и  привлечение финансовых средств на поддержку журналистов. Что необходимо журналисту для получения гранта и каковы источники этих средств?

Из того, что мы в ближайшее время планируем, по грантам, эта тема связана с журналистами на войне. Тема для меня не чужая, я много прошел разных войн и больше 7 лет проработал в Югославии на тех самый войнах, которые начинались и заканчивались поочередно с 92-го по 97-й год, включая бомбардировки в Косово. Мы с Анатолием Кляном, оператором, который 4 года назад погиб от шальной пули, в Донецке  как раз заменили погибших Ногина и Куренного. Это была первая жертва среди журналистов. У меня очень много друзей, которые все время на войне работают, и мы, конечно, хотим  каким-то образом помочь коллегам.

В 90- е годы я закончил факультет журналистики, и нас не учили быть военными журналистами. А сразу началось много войн, конфликтов, и мы оказались неподготовленными и учились во многом и на собственных ошибках и на ошибках коллег. Этот опыт мы должны обязательно обобщать, и должны объяснять коллегам, как себя там вести, как выстраивать логистику таких командировок. Сейчас получили образовательную лицензию,  договорились с научно-исследовательским институтом МЧС, на базе которого готовятся кадры офицеров для работы миротворческих миссий по всему миру в самых экстремальных условиях. Уних есть база, есть полигон МЧС, который находится в Ногинске под Москвой. Там можно на практике отрабатывать какие-то моменты взаимодействия с властями в экстремальных ситуациях, с полицией, вплоть до того, что ощутить на себе, как вытаскивают из машины и ведут на расстрел, как себя вести и что говорить. Коллеги должны понимать, как себя вести на уровне рефлексов,в экстремальных ситуациях. Мы сейчас как раз получаем грант на то, чтобы организовать эту подготовку. Думаю, что мы будем выдавать специальные сертификаты. Хотим издать целый ряд методических брошюр, чтобы до минимума сократить конечно потери наших коллег, которые работают в опасных местах. Понятно, что от снайперской пули не укроешься и не скроешься от шального осколка, а чаще всего наши коллеги погибают на войнах от осколков снарядов и мин. Кстати на одном из Форумов который был в Калининграде, мы вместе с Ольгой Тимофеевой, депутатом Госдумы, вдвоем вели общение с Президентом. Там я смог задать Президенту целый ряд вопросов, связанных со статусом профессии журналиста и со статусом журналиста на войне. Я спросил, может быть, стоит все-таки ввести статус участника боевых действий для тех, кто постоянно работает в «горячих точках». Президент ответил, что, наверное, статус участника давать не стоит, потому что журналист не имеет права держать в руках оружие,  но тем не менее, предложил придумать, разработать ряд мер, которые могли бы дать возможность и дополнительной страховки и реабилитации, и много еще чего для журналистов, которые решаются ехать из мирной жизни в военное пекло. Потом мы получили бумагу, где Правительством была поставлена задача, эти вопросы проработать. Сейчас мы над этим работаем, совместно с нашими коллегами-депутатами Госдумы, Леонидом Левиным, секретарем Союза журналистов, он же руководитель профильного комитета по информационной политике, у нас там есть и Петр Толстой и Игорь Ревенко,  есть Евгений Примаков. Мы вместе пытаемся выработать этот комплекс предложений для дополнительной поддержки журналистов.

- Не кажется ли вам, что журналисты, которые ведут свою работу в рамках боевых действий и особенно тех, кто ранен или не дай бог трагически погиб, заслуживают каких-то особенных знаков отличия, может быть даже представление на звание Героя России?

- Я абсолютно с вами согласен. Военные корреспонденты  заслуживают каких-то отдельных знаков отличия. У нас главная награда СЖР - «Золотое перо». Но, конечно, я полностью поддерживаю то, что коллеги, которые там работают, должны получать именно государственные награды и вполне возможно, я надеюсь, что кто-то из наших коллег может получить и звание Героя России. Например, считаю, что такого звания заслуживает военкор Евгений Поддубный. 

 

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На 160-м Фестивале кино и театра «Амурская осень» психологический триллер Владимира Аленикова «Странники терпенья» получил приз «РГ». Режиссер, прославившийся детскими музыкальными фильмами про Петрова и Васечкина, взялся за исследование темы «гения и злодейства».

//Политика

Путин: для РФ было бы хорошо, если бы все желающие ввели сразу все санкции

Путин: для РФ было бы хорошо, если бы все желающие ввели сразу все санкции

Президент России Владимир Путин заявил, что для России было бы хорошо, если бы все желающие ввести антироссийские санкции установили все возможные ограничительные меры сразу и как можно скорее.

//Экономика

Путин назвал цены на нефть, которые устраивают Россию

Путин назвал цены на нефть, которые устраивают Россию

Россию устраивает нефтяная цена на уровне 65-75 долларов за баррель. Об этом заявил на пленарном заседании Международного форума "Российские энергетические технологии" российский лидер Владимир Путин.

//Общество

Крайне упитанный кот похудел и стал звездой Сети

Крайне упитанный кот похудел и стал звездой Сети

На одном из сайтов опубликованы несколько фотографий кота с подписью "до" и "после". Когда-то пушистый любимец был очень толстым и выглядел сердитым, а теперь он уже гораздо более худой и спокойный.

//В мире

В Верховной Раде сообщили причину невозможности вторжения ВСУ в российский Крым

В Верховной Раде сообщили причину невозможности вторжения ВСУ в российский Крым

В Верховной Раде рассказали, почему Вооруженные силы Украины не вторгнуться в российский Крым. По данному вопросу в разговоре с представителями СМИ высказался народный депутат Мустафа Джемилев.

//Общество

Пропавшая в дагестанском Каспийске летом девочка найдена мертвой

Пропавшая в дагестанском Каспийске летом девочка найдена мертвой

Восьмилетняя девочка, пропавшая минувшим летом, 29 июля, в дагестанском городе Каспийске найдена мертвой. По данным СКР, сегодня следствием получены результаты экспертного исследования.

//В мире

СБУ ответила российскому актеру Анатолию Пашинину

СБУ ответила российскому актеру Анатолию Пашинину

Официальный представитель Службы безопасности Украины Елена Гитлянская назвала заявления российского актера Анатолия Пашинина о слежке за ним и прослушивании его телефонов украинскими спецслужбами "странными".

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