В Иркутске за мошенничество осудили владелицу фирмы-застройщика

В Иркутске за мошенничество в крупном размере осудили владелицу фирмы-застройщика, которая собрала с клиентов деньги, но квартиры так и не были построены.

Ее взяли под стражу в зале суда, сообщает ОТР.

«Она сказала, если вы сумму сразу не отдадите, строительство не начнётся, у вас все соседи благополучные, все внесли свою оплату, вот остались только вы», - рассказала потерпевшая.

Также, как пишет Телеинформ, житель Зиминского района ограбил ларек в Иркутске на 1,7 тысячу рублей. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба полиции.