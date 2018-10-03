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В Иркутске за мошенничество осудили владелицу фирмы-застройщика
3 октября 2018, 16:15 [ «Аргументы Недели» ]
В Иркутске за мошенничество в крупном размере осудили владелицу фирмы-застройщика, которая собрала с клиентов деньги, но квартиры так и не были построены.
Ее взяли под стражу в зале суда, сообщает ОТР.
«Она сказала, если вы сумму сразу не отдадите, строительство не начнётся, у вас все соседи благополучные, все внесли свою оплату, вот остались только вы», - рассказала потерпевшая.
Также, как пишет Телеинформ, житель Зиминского района ограбил ларек в Иркутске на 1,7 тысячу рублей. Его задержали сотрудники патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба полиции.
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