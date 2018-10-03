//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Макеева о творчестве бывшего мужа: Глеб "превратился в клоуна", кривляющего рожи
- Петросян попросил о помощи: "Всякая нечесть старается поживиться"
- Барановская опубликовала фото подросших сыновей и дочки Аршавиных
- Звезда «Брата-2» из-за предательства мужа пыталась покончить с собой
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
На Южном Урале начались масштабные учения энергетиков
3 октября 2018, 15:03 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
На учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в Красноармейском районе Южного Урала начались командно-штабные учения. Эксперты проверят готовность энергетиков ОАО «МРСК Урала» к ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению массовых отключений энергетических объектов, которые вызваны опасными природными явлениями.
Уральские компании из Челябинска, Екатеринбурга и Перми отправили своих сотрудников на обучение. Они расчистят около 2,8 тысяч гектаров трасс воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4 - 110 кВ. Всего на борьбу с зарослями отправятся 139 бригад общим числом 715 человек, а также 206 единиц техники и спецтехники, в том числе дизель-генераторы и световые башни для работы ночью. Во время учений возможны заранее регламентированные и непродолжительные отключения электроэнергии.
Как уточнил первый замгендиректора - главный инженер ОАО «МРСК Урала» Владимир Болотин на церемонии открытия учений, осень и зима - самый напряженный для энергетиков период.
- Резкое изменение погодный условий, порывистый ветер, мокрый снег могут привести к перебоям в работе энергооборудования и нам необходимо максимально четко и быстро устранить любое технологическое нарушение, - уточнил он. - Для этого важно заранее отработать схемы и алгоритм взаимодействия персонала в случае проведения аварийно-восстановительных работ, а также возможной переброски сил, что и позволяют сделать учения.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
На Южном Урале начались масштабные учения энергетиков 15:03
Минэкологии Южного Урала проследит за каждым контейнером для мусора 14:55
Две недели бесплатного теста безлимита на интернет предлагает Tele2 13:56
7 октября в Челябинске состоится шоу «DIVA» от Ани Лорак 07:45
Борис Дубровский: Ситуация с вывозом отходов в Челябинске преломлена 02.10 16:36
//Новости МирТесен
В Екатеринбурге состоится международная туристская выставка «Expotravel 2018» 02.10 15:57
Южный Урал ждет дополнительные средства федерального бюджета 02.10 13:03
В Красногорском открыли обновленный Дом культуры и новый кинозал 01.10 16:00
//Новости Гнездо.ру
Йонас Энлунд стал игроком «Трактора» 01.10 12:29
Проект «Сделано в Челябинске» : Игорь Файнман 01.10 12:27
В Челябинск 16 ноября приедет глава Минприроды России 01.10 09:25
//Новости Redtram
В Металлургическом районе прибраны почти все контейнерные площадки 28.09 14:13
В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку! 28.09 14:01
В День пожилого человека на матче ХК «Трактор» пенсионеры подарят скидку! 28.09 13:25
//Новости ADWILE
Анатолий Литовченко: «Переброска воды из Смолино – важный социальный проект» 28.09 11:28
Сотрудники медиахолдинга «Гранада Пресс» привились от гриппа 27.09 14:35
Около 89 миллионов рублей направлено на решение мусорного вопроса в Челябинске 27.09 14:03
Tele2: Челябинцы предпочитают настраивать тарифы 27.09 12:37
В Челябинске расскажут о возможностях бизнеса по франшизе 27.09 09:30
Челябинцы увидят фантастический мир книжной ярмарки 27.09 09:21
//Новости партнеров
На Урал с мастер-классом приезжает известный бизнесмен Даниэле Леглер 27.09 09:11
Сергей Новиков: за женским боксом будущее 27.09 09:02
РМК помогла школьникам Южного Урала восстановить мемориал героям войны 26.09 11:57
В Челябинск приехала дополнительная техника для сбора мусора 26.09 11:24
Комиссия правительства России высоко оценила работу РМК в улучшении Карабаша 26.09 09:38
В поселке Селянкино состоялась торжественная церемония открытия первой мечети 25.09 14:10