На Южном Урале начались масштабные учения энергетиков

На учебно-тренировочном полигоне филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» в Красноармейском районе Южного Урала начались командно-штабные учения. Эксперты проверят готовность энергетиков ОАО «МРСК Урала» к ликвидации аварийных ситуаций и предупреждению массовых отключений энергетических объектов, которые вызваны опасными природными явлениями.

Уральские компании из Челябинска, Екатеринбурга и Перми отправили своих сотрудников на обучение. Они расчистят около 2,8 тысяч гектаров трасс воздушных линий электропередачи классом напряжения 0,4 - 110 кВ. Всего на борьбу с зарослями отправятся 139 бригад общим числом 715 человек, а также 206 единиц техники и спецтехники, в том числе дизель-генераторы и световые башни для работы ночью. Во время учений возможны заранее регламентированные и непродолжительные отключения электроэнергии.

Как уточнил первый замгендиректора - главный инженер ОАО «МРСК Урала» Владимир Болотин на церемонии открытия учений, осень и зима - самый напряженный для энергетиков период.

- Резкое изменение погодный условий, порывистый ветер, мокрый снег могут привести к перебоям в работе энергооборудования и нам необходимо максимально четко и быстро устранить любое технологическое нарушение, - уточнил он. - Для этого важно заранее отработать схемы и алгоритм взаимодействия персонала в случае проведения аварийно-восстановительных работ, а также возможной переброски сил, что и позволяют сделать учения.