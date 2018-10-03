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Гибель фермеров в Волгоградской области продолжается

3 октября 2018, 15:09 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Третий за две недели труп фермера обнаружили в Волгоградской области. Правоохранители, тем не менее, не связывают смерти мужчин с криминалом.

Ночью, 30 сентября, в поле у хутора Бойкие Дворики Дубовского района в бункере комбайна обнаружен изуродованный труп 49-летнего главы фермерско-крестьянского хозяйства. По предварительной версии житель села Лозное один отправился на поле собирать зерно. При работающем двигателе полез в бункер, чтобы смести зерно, но был затянут зацепившимся рукавом свитера. Свидетелей нет - никто из родственников в момент трагедии рядом не находился.

За полторы недели до этого,19 сентября, в поле с огнестрельным ранением было найдено тело директора агрохолдинга «Равнинное» Котельниковского района Виталия Билоуса. Фермера нашли в салоне собственной машины. По сообщениям правоохранительных органов на месте найдена предсмертная записка, и обстоятельства говорят о некриминальном характере смерти. Расследование продолжается, основная версия – суицид. По рассказам односельчан у Билоуса было много долгов перед банками и проблем с невыплатой зарплаты наемным работникам. Урожай в этом году случился плохой. Однако это были не первые финансовые затруднения в долгой фермерской жизни покойного. АО «Равниное», занимаясь озимой и яровой пшеницей, числилось в числе передовых фермерских хозяйств. Имелась и своя животноводческая ферма.

До этого случая, 15 сентября в районе Ангарского посёлка в Волгограде был найден труп главы сельского поселения Красный Пахарь Городищенского района Михаила Филимонихина. Следов криминальной расправы в гараже, где был обнаружен мужчина, следователи не усмотрели, хотя причиной смерти стало огнестрельное ранение в шею. В следственном управлении СК России по Волгоградской области сообщили, что причиной смерти Михаила Филимонихина стали семейные проблемы.

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