Минэкологии Южного Урала проследит за каждым контейнером для мусора

Если в вашем дворе не хватает контейнеров для бытового мусора или площадка до сих пор заполнена отходами – звоните.

Заявления принимаются по телефону специалистами «Центра коммунального сервиса» 200-33-83, добавочный 112. Кроме того, можно обратиться в «Антисмог» по телефону 777-08-08. Все данные собирают эксперты регионального Минэкологии.

Любителям социальныхсетей предлагают сделать фото и разместить его в ВКотнакте, Инстаграме или Фейсбуке с хэштэгом #уберитемусор или #уберитемусор74».