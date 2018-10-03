Минэкологии Южного Урала проследит за каждым контейнером для мусора
3 октября 2018, 14:55 [ «Аргументы Недели. Челябинск» ]
Если в вашем дворе не хватает контейнеров для бытового мусора или площадка до сих пор заполнена отходами – звоните.
Заявления принимаются по телефону специалистами «Центра коммунального сервиса» 200-33-83, добавочный 112. Кроме того, можно обратиться в «Антисмог» по телефону 777-08-08. Все данные собирают эксперты регионального Минэкологии.
Любителям социальныхсетей предлагают сделать фото и разместить его в ВКотнакте, Инстаграме или Фейсбуке с хэштэгом #уберитемусор или #уберитемусор74».
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