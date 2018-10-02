В Химках бешеный кот искусал хозяйку

Как рассказали эксперты, бешеный кот напал на хозяйку в Химках. Опасный вирус обнаружили у двухлетнего животного, который покусал хозяйку в квартире на улице Родионова.

Руководителям ветеринарных клиник и частнопрактикующим ветеринарным специалистам были направлены уведомления за подписью главного ветврача Химкинской ветеринарной станции, пишет сайт Подмосковье сегодня.

«В этой связи просим вас обеспечить проведение противоэпизоотических мероприятий. Провести внеплановые совещания с ветеринарными врачами», – сказано в уведомлении.

Также, как сообщает Ридус, биологи из Университета Претории (ЮАР) опубликовали исследование, в котором рассказали об уникальном случае: ученым удалось вырастить здоровых львят, которые появились на свет благодаря искусственному оплодотворению.