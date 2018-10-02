Более двух тысяч грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые сутки

Больше двух тысяч грузовиков проехало по мосту через Керченский пролив за сутки. До 1 октября, на Крымском мосту действовали ограничения на проезд грузового транспорта. Ликуют многие. Грузовые автомобили поехали по Крымскому мосту, открылось движение грузовиков

По ставшему крайне знаменитым мосту в первые сутки после снятия ограничений проехали 2 223 большегрузов. В сторону Керчи отправились 1 086 ТС, а в Тамань проехали 1 137, сообщили в инфоцентре "Крымский мост".

Это втрое больше, чем средний объем перевозок фур через Керченскую паромную переправу. Более того, как ранее сообщали АН, по оценке экспертов, через мост могли бы проезжать порядка 700 грузовиков в сутки.

Общая же интенсивность движения по Крымскому мосту, включая легковые, грузовые машины, а также автобусы, составила за минувшие сутки около десяти тысяч автомобилей.

Напомним, мост на полуостров Крым из Краснодарского края - самый протяженный на территории Российской Федерации, его длина составляет 19 километров.